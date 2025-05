Michael Wolff, Donald Trump életrajzírója szerint borzalmas az elnök és felesége, Melania Trump házassága, akik gyakorlatilag külön élnek. A Fehér Ház és az államfő által is szélhámosnak nevezett publicista szerint annyira rossz a kapcsolatuk, hogy az intézmény hagyományos definíciója szerint az nem is nevezhető házasságnak.

Gyakorlatilag külön él a 78 éves amerikai elnök, Donald Trump és felesége, Melania Trump, állítja az oknyomozó újságíró és egyben az államfő életrajzírója, Michael Wolff, aki már számos könyvet jelentetett meg a politikusról – adta hírül a Bild.

A német lap megjegyzi, a pár kapcsolatára régóta jellemző a távolságtartás, és már az első hivatali ciklusa alatt is többször felvetődött egy esetleges különválás lehetősége. Legutóbbi közös szerepléseik alatt azonban meglepően harmonikusnak tűntek a kamerák előtt, még csókolóztak is.

Michael Wolff azonban a The Daily Beast című bulvármagazinnak egy interjúban elárulta, hogy a pár házasságának „második tavasza” teljesen kizárt, mivel gyakorlatilag „külön éltek”.

Semmilyen módon nem házasok, ahogyan mi definiálnánk ezt az intézményt. Még pontosabban fogalmazva, azt is mondhatnánk, hogy külön életet élnek. Elváltak. Az Egyesült Államok elnöke és a first lady külön élnek

– mondta az elnök magánéletét jól ismerő publicista, akit Donald Trump korábban „szemétládának” nevezett.

A Fehér Ház nem kommentálta Michael Wolff kijelentéseit, de az elnök szóvivői korábban hevesen támadták az újságírót és „szélhámosnak”, illetve „hírhedten hazug gazembernek” nevezték.

A Bild megjegyzi, a férfi „bizonyítottan Trump-szakértő”. Számos könyvet írt az államfőről, köztük a „Tűz és düh – Trump a Fehér Házban” című bestsellert, és Wolffot a Fehér Házban zajló események bensőséges ismerőjének tartják.

Hozzáteszik, a The New York Times is foglalkozott a házaspár kapcsolatával a napokban. Ebben a cikkben a szerzők azt boncolgatták, hová tűnt a first lady. A lap információi szerint Trump második elnökségének eddig alig több mint 100 napjából 14 napig Melania nem is tartózkodott a Fehér Házban. Idejének nagy részét a manhattani Trump-toronyban vagy a család fényűző Mar-a-Lagó-i birtokán tölti. A Fehér Ház nem fűzött ehhez kommentárt, de a bennfentesek szerint azonban Melania a lehető legkevesebb időt tölti férje mellett.

A Bild szerint házasságának témája az egyik legérzékenyebb pont a Trump-adminisztrációban. Megjegyezték, mikor az elnök nemrég a Közel-Keletre utazott, Melania nem tartott vele, pedig 2017-ben még együtt repültek Szaúd-Arábiába.