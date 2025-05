Donald Trump egyértelmű kijelentést tett arról, mikor és hogyan találkozna Vlagyimir Putyinnal

Donald Trump amerikai elnök kész azonnal tárgyalóasztalhoz ülni Vlagyimir Putyinnal – akár már most is elindulna hozzá, ha lehetőség nyílna a találkozóra. A világ figyelme Isztambulra szegeződik, ahol újabb béketárgyalások kezdődnek Ukrajna és Oroszország között – Putyin azonban nem vesz részt rajtuk. Volodimir Zelenszkij jelezte: csak akkor ül le tárgyalni, ha az orosz elnök is megjelenik. A jelek szerint ezt sem ő, sem Trump nem fogja megtenni.