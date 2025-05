Kényes ügyben hozott döntést Vlagyimir Putyin, Moszkva nem hajlandó meghátrálni

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtökön Ankarában jelentette be, hogy csupán delegációt küld a pénteki isztambuli tárgyalásokra, miután Vlagyimir Putyin is elutasította a személyes részvételt. Az ukrán küldöttséget Rusztem Umerov védelmi miniszter vezeti, mellette több magas rangú tisztviselő, köztük a külügyminisztérium és a biztonsági szolgálatok képviselői vesznek részt az egyeztetéseken – írja a The Kyiv Independent.

Látjuk, hogy sajnos nagyon komolytalan a valódi tárgyalásokkal kapcsolatos hozzáállásuk

– jegyezte meg Zelenszkij.

Az orosz delegációt Vlagyimir Medinszkij, Putyin tanácsadója vezeti. Donald Trump amerikai elnök az Air Force One fedélzetén újságíróknak tett nyilatkozata egyértelműsíti a helyzetet: „Semmi nem fog történni, amíg Putyinnal nem találkozunk”. Az amerikai elnök közel-keleti körútja során megjegyezte, Putyin távolmaradása érthető: „Miért menne el, ha én nem megyek?”

Marco Rubio külügyminiszter is megerősítette, hogy a török és az ukrán delegációval tervez tárgyalni, de a valódi áttörés csak Trump közvetlen részvételével képzelhető el: „Elnökünk türelmetlen a háború befejezésében. Célunk a béke elérése – akár egy nap alatt véglegesített megállapodással”.

Közben az Egyesült Államok a NATO-Oroszország Tanács újraélesztését javasolja a Bloomberg értesülései szerint, ami egy nagyobb békecsomag része lehet. Áprilisban az Axios információi alapján Trump béketerve tartalmazta az orosz Krím-ellenőrzés elismerését és a jelenlegi frontvonal befagyasztását is.