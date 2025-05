Az amerikai futball legendája arról beszélt, hogy meg kell védenünk a pápát

Tisztelni kell XIV. Leó pápát, imádkozni kell érte, hallgatni kell rá, még akkor is ha személyesen nem értünk vele egyet – erről beszélt az egyetemi amerikai futball legendás edzője, Lou Holtz, akit az eredményei miatt 2008-ban az egyetemi hírességek csarnokába is beiktattak. A 88 éves sztáredző élete során több pápával is találkozott személyesen.

Lou Holtz, az egyetemi amerikai futball legendás edzője fontos üzenetet fogalmazott meg a katolikus hívők számára világszerte XIV. Leó pápa megválasztása után. Holtz, aki egész életében katolikusnak vallotta magát, hangsúlyozta az új pápa melletti kiállás, az ima és a támogatás fontosságát.

Én már idős ember vagyok, egész életemben katolikus voltam. Megtanították nekem, hogyan választják a pápát. Fehér füst, fekete füst. De sosem lehet tudni, mi lesz a pápával, mert ő nem tévedhetetlen mindenben – csak a vallási döntésekben. Mégis tisztelnünk kell, imádkoznunk kell érte, és hallgatnunk rá

– fogalmazott a legendás edző, aki szerint fontos, hogy a hívők ne csak elfogadják, de aktívan támogassák is az új egyházfőt, függetlenül attól, hogy személyesen szimpatizálnak-e vele vagy sem.

„Remélem, ez a pápa nagyon jó lesz, de ami biztos: ő a mi pápánk. Meg kell védenünk, bátorítanunk kell, imádkoznunk kell érte, és segítenünk kell neki” – fogalmazott Holtz, majd arra hívta fel a figyelmet, hogy sokan ma már nem adnak annyit az egyháznak, mint korábban, és ennek egyik oka szerinte az, hogy néhányan nem értettek egyet a korábbi pápák döntéseivel.

Az egyháznak pénzügyi kötelezettségei vannak, mint bárki másnak. Hogy kedveled-e a pápát, az lényegtelen. Ő a mi pápánk. Tiszteld, imádkozz érte, törődj vele, és fogadd el a döntéseit

– mondta Holtz, akinek több pápával is volt alkalma személyesen találkozni. „Sok szerencsét kívánok nektek, és ígérem, hogy imádkozni fogok a pápáért, mert tudom, hogy ő is imádkozni fog értem, és azért, hogy a döntései az ország javát szolgálják” – tette hozzá az amerikai sportlegenda, aki a Fox News szerint Donald Trump lelkes támogatója, miközben XIV. Leó pápának még bíborosi korszakából több kritikája is volt az amerikai elnök politikájával szemben.

Lou Holtz az egyetlen olyan edző az egyetemi amerikai futball történetében, aki hat különböző csapattal jutott be a döntőbe, ezek közül pedig öt különböző csapattal meg is nyerte a mérkőzést. Pályafutása alatt 243 győzelmet ért el, ezzel a harmadik a vonatkozó rangsorban. 1976-ban megpróbálkozott a profi amerikai futballal is, de az a kaland nem tartott sokáig. A New York Jets csapatánál 3-10-es mérleggel állt, amikor lemondott a pozíciójáról, majd a következőket mondta: „Isten nem azért küldte Lou Holtzot erre a földre, hogy a profiknál legyen edző”.