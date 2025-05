Bébiként szerepelve, egy mesterséges intelligencia által készített felvétellel üdvözölték az európai vezetőket az albániai csúcstalálkozón. A politikusok kisgyermekként mondják anyanyelvükön hogy „üdvözöljük Albániában”. A kezdeményezést megosztóan fogadták a tisztviselők, Giorgia Meloni olasz miniszterelnök „újra nagyon fiatalnak érezte magát”. A találkozóra elutazott Orbán Viktor magyar kormányfő is, aki rajta volt az animáción.

Mesterséges intelligencia által generált bébikkel üdvözölték az európai vezetőket az albániai csúcstalálkozón. A kisfilmben a Tiranába érkező politikusokat köszöntötték úgy, hogy mindegyikük kisgyermekként tűnik fel, és anyanyelvén annyit mond, hogy „üdvözöljük Albániában” – számolt be róla a Politico.

A kezdeményezés megosztotta a tisztviselőket. Recep Tayyip Erdogan török elnök egy kisebb mosolyt sütött el, Giorgia Meloni olasz miniszterelnök megköszönte albán kollégájának az animációt, majd hozzátette, hogy „újra nagyon fiatalnak érzi magát”. A felvételt itt lehet megtekinteni, a bébis rész 12:50-től kezdődik, amin Orbán Viktor magyar kormányfő is szerepel gyermekként.

Péntek délelőtt kiderült, hogy Orbán Viktor is Albániába utazott az Európai Politikai Közösség csúcstalálkozójára. Később a miniszterelnök a TV2-nek is nyilatkozott arról, kivel fog találkozni az albán fővárosban. A kormányfővel tartott Gönczi Gábor, a csatorna műsorvezetője is.