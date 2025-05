Alakul a fordulat a román elnökválasztáson, akár a magyaroké is lehet a döntő szó

Május 18-án, most vasárnap tartják Romániában a megismételt elnökválasztás második fordulóját, ahol a korábban fociultra és szélsőjobboldali politikai aktivista karakterét levetkőzve, magát öltönyös politikusként prezentáló George Simion, valamint a sajtóban valamiért liberálisként címkézett, valójában kulturálisan konzervatív, technokrata bukaresti főpolgármester, Nicusor Dan közül válik el, ki lesz Románia új elnöke.

Az első fordulót követően mindenképpen Simion fordult előnnyel a második forduló kampányidőszakára: a korábban magyarellenes akcióiról ismert Simion az első fordulóban a szavazatok több mint 40 százalékát szerezte és pár megyét leszámítva mindenhol első helyezést ért el, míg Danra a szavazók 21 százaléka adta voksát.

Az első fordulót előzően kettejük akkor még hipotetikus versenyében a közvélemény-kutatások hol egyikük, hol másikuk lehetséges győzelmét jelezte, míg az első forduló után a kutatások eleinte Simion magabiztos előnyét mutatták – még Dan is egy olyan közvélemény-kutatásra hivatkozott, ahol tíz százalékpontos lemaradása volt Simionnal szemben.

Ugyanakkor az elmúlt két hétben Dan folyamatosan faragta le a hátrányát,

sőt, a választás előtt két nappal közölt közvélemény-kutatás szerint már akár vezethet is a bukaresti főpolgármester.

Az AtlasIntel Hotnews számára készített kutatása szerint jelenleg Danra a romániai szavazók 48,7, míg Simionra a 47,8 százalékuk szavazna, míg 3,5 százalék vagy nem tudja, vagy pedig érvénytelenül szavazna – azaz a tízszázalékos hátrányból immáron hibahatáron belüli előnyt mérnek a bukaresti főpolgármester számára. A kutatást 5 628 fős mintavételen alapul, a hibahatár 1 százalékpont.

Azt azonban nem árt leszögezni, hogy Romániában a közvélemény-kutatások sok esetben megbízhatatlanok és pontatlanok – például a tavalyi, végül érvénytelenített elnökválasztáson egyik exit poll sem találta el, hogy azt Calin Georgescu fogja megnyerni, egyik sem mérte továbbjutó helyre –, az ugyanakkor a felmérésekből így is látszódik, hogy Dan az elmúlt két hétben folyamatosan csökkentette hátrányát Simionnal szemben.

A diaszpóra és a magyarok dönthetik el a választást

A kutatás szerint Simion számít favoritnak Moldovában és a diaszpórában (előbbinél 56,9 százaléknyian, utóbbinál 52,3 százaléknyian szavaznának rá), míg Dan vezet Erdélyben (55,2 százalékpont), valamint szorosan Bukarest-Ilfov fejlesztési régióban (48,6 százalékpont kontra 43,9 százalékpont) és Munténiában (49–48 Dan javára).

A LEGNAGYOBB VERSENY A DIASZPÓRÁBAN LEHET, AMINEK A SZAVAZÓI HAGYOMÁNYOSAN RENDSZERELLENES JELÖLTEKRE SZAVAZNAK, SIMION MELLETT PEDIG DAN IS SOKAT KÖSZÖNHETett Az első fordulóban a KÜLFÖLDÖN ÉLŐ ROMÁNOKNAK,

hiszen a bukaresti főpolgármester nekik köszönhetően múlta felül az azóta felbomlott PSD–PNL–RMDSZ-kormány rendszerpárti jelöltjét, Crin Antonescut. Ennek oka, hogy Romániát többségében nem a kalandvágyó, magasabb végzettséggel rendelkezők hagyják el, hanem azok, akik a gazdasági helyzet miatt csak külföldön találják meg a számításaikat, így ők minden választáson a PSD és PNL dominálta román patrónusi-kliensi rendszer ellen szavaznak.

Simion emiatt kifejezetten erős a diaszpórában, hiszen kampányrendezvényein egyrészt külön foglalkozik a Romániát elhagyókkal, valamint ezen döntésük alapját adó megélhetési és lakhatási válsággal – igaz, konkrét szakpolitikai tervek vázolása helyett sérelempolitizálást folytat e témákban.

Simionra az első fordulóban is a külföldön élő románok 61 százaléka szavazott rá, míg Danra 25,6 százaléka, így nem véletlen, hogy az elmúlt napokban Varsó mellett Romában és Brüsszelben is megfordult az AUR elnöke, ahol amellett, hogy magasrangú, Európában elfogadott politikusok társaságában mutatkozott – ezzel próbálva megerősíteni, hogy nem egy elszigetelt politikusról van szó –, valamint kampányrendezvényeket is tartott.

Emellett a másik fontos választói csoport a magyar kisebbség lehet, amin múlhat a választás kimenetele. Mint arra a közép-európai ügyekben mindig naprakész Gemist is felhívta a figyelmet,

a magyar kisebbség kapcsán a legfontosabb kérdés nem az, hogy kire szavaznának, hanem hogy egyáltalán elmennek-e szavazni.

Az RMDSZ az első fordulóban leginkább Dan ellen szólította meg a magyarokat, most pedig épp az őrá való szavazásra akarja rábírni őket – a többségében magyarlakta megyékben egyébként az első fordulóban elmaradt az országos átlagtól a választáson való részvétel, kérdés, hogy ez most vasárnap hogyan alakul.

A részvétel egyébként fontos tényező lesz vasárnap: amennyiben a részvételi arány alacsony lesz, az elsősorban Simionnak kedvez, akinek szavazói ideológiailag jóval elkötelezettebbek, miközben a moderált szavazók körében támogatottsága elmarad Danhoz képest – nem véletlen, hogy a mostani elnökválasztás során próbálja magát számukra is moderáltabb jelöltként bemutatni Simion.

(Borítókép: Nicusor Dan és George Simion az elnökjelölti vitán Bukarestben, Romániában, 2025. május 8-án. Fotó: Malina Norocea / Reuters)