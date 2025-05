A svéd rendőrség szerint nem volt rasszista indítéka az örebrói lövöldözés elkövetőjének

Nincs bizonyíték arra, hogy rasszista vagy radikális indítéka lett volna az örebrói felnőttoktatási központnál lezajlott februári lövöldözés elkövetőjének – jelentette be pénteki sajtótájékoztatóján a svéd rendőrség egyik parancsnoka.

„Az indíték, amit látunk, az az öngyilkosság iránti vágya” – mondta Henrik Dahlström, hozzátéve, hogy az elkövető a lövöldözéssel akarta levezetni általános frusztrációját. A nyomozás adatai szerint ugyanis az elkövető egy régóta mentális betegségekkel küzdő és visszahúzódó, bizonytalan anyagi helyzetű ember volt. Az oktatási központot mint helyszínt pedig azért választhatta ki, mert egykor ő is ott tanult – adta hírül az MTI.

A mosdóból indulva végzett tíz emberrel, majd saját magával az elkövető

A 35 éves Rickard Andersson február 7-én gitártokra hasonlító dobozban egy vadászpuskát és két másik lőfegyvert vitt be a Svédország középső részén fekvő Örebro felnőttképzési központjának épületébe, és tíz embert agyonlőtt, majd öngyilkos lett. Csaknem 200 fel nem használt lőszer volt nála, amikor a rendőrök megtalálták a holttestét.

Andersson – akinek négy engedélyezett lőfegyvere volt – először több órát töltött el az iskola egyik mosdójában, ahol a rendőrség később amfetaminnyomokat talált.

Onnan kilépve kezdett lövöldözni, és úgy tűnt hogy mindenkire lőtt, akivel csak találkozott.

Az áldozatok többsége bevándorló hátterű volt, de a rendőrség szerint ez nem meglepő, mert a szóban forgó iskolába többnyire ilyen diákok iratkoznak be.

A nyomozás adatai szerint Andersson mindent megtett, hogy a lehető legkevesebb nyomot hagyja maga után nemcsak az online térben, hanem a való életben is, így a mobiltelefonját és számítógépeinek merevlemezeit nem találták meg. A fegyverek szállítására szolgáló gitártokot a lövöldözés előtt néhány hónappal a gyermekkori otthonából vitte el, a támadás előtt pedig kitakarította a lakását és eladta a használati tárgyait. Volt fegyverhasználati és vadászengedélye is, de nem találtak bizonyítékot arra, hogy valaha is érdekelte volna a vadászat vagy a hobbilövészet, vagy részt vett volna ilyen rendezvényeken.

A svéd kormány az incidens után jelentette be, hogy szigorítana a fegyvertartási szabályokon. A támadás halálos áldozataitól február hatodikán vettek végső búcsút, Szijjártó Péter külügyminiszter levélben fejezte ki együttérzését.