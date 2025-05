J. D. Vance a Vatikánba látogat az őt egykor bíráló Leó pápa miatt

Az amerikai alelnök és Marco Rubio külügyminiszter részt vesz XIV. Leó pápa vasárnapi beiktatási szentmiséjén a Vatikánban – jelentette be az alelnök stábja. Az első amerikai pápa februárban, még bíborosként nyíltan bírálta J. D. Vance-t egy X-bejegyzésben.

A pápaválasztás történelmi jelentőségű az amerikai katolikusok számára, hiszen a Chicago külvárosában felnőtt Robert Prevost személyében először került amerikai származású egyházfő a katolikus egyház élére. A szintén katolikus vallású J. D. Vance, aki nemrég Ferenc pápával is találkozott annak halála előtt, feleségével, Usha Vance-szel együtt vesz részt a Szent Péter téren tartandó beiktatási szertartáson – írja a The Washington Times.

A frissen megválasztott egyházfő és az amerikai alelnök kapcsolata különösen alakul annak fényében, hogy az újonnan megválasztott pápa még bíborosként, februárban határozott kritikát fogalmazott meg Vance-szel szemben: a közösségi oldalán megosztott egy véleménycikket, amelyhez csupán egy rövid kommentárt fűzött:

J. D. Vance téved: Jézus nem kéri tőlünk, hogy rangsoroljuk a mások iránti szeretetünket.

A bejegyzés előzménye az alelnök Fox Newsnak adott január 29-i interjúja volt, amelyben Vance a keresztény szeretet hierarchiájáról beszélt: „Van egy keresztény elképzelés, miszerint szereted a családodat, aztán szereted a felebarátodat, aztán szereted a közösségedet, aztán szereted a polgártársaidat, és ezután a világ többi részét is előtérbe helyezed. A szélsőbaloldal nagy része ezt teljesen megfordította.”

Ez az álláspont élénk teológiai vitát váltott ki, amelyben sokan az ordo amoris (a szeretet rendje) középkori koncepcióját idézték, amit Aquinói Szent Tamásnak tulajdonítanak. A Prevost – most már XIV. Leó pápa – által megosztott cikk viszont bibliai passzusokra hivatkozva érvelt amellett, hogy Jézus tanítása szerint a szeretet nem korlátozandó vagy rangsorolandó erőforrás, hanem éppen ellenkezőleg, határokat lebontó, bőséges adomány.

Nehéz egy kétezer éves intézményt a mai politikába illeszteni

A politikai/teológiai nézetkülönbségek ellenére Vance gratulált Leó pápának megválasztása után.

Biztos vagyok benne, hogy amerikai katolikusok és más keresztények milliói imádkoznak majd sikeres munkájáért az egyház élén. Isten áldja őt

– írta az X-en.

A Hugh Hewitt konzervatív kommentátornak adott interjújában Vance igyekezett tompítani a pápa és közte lévő politikai különbségeket: „Az emberek azt kérdezik, »Konzervatív vagy liberális? Támadni fogja-e Trump elnököt és J. D. Vance-t bizonyos kérdésekben?« A válaszom erre az, hogy nagyon nehéz egy kétezer éves intézményt a 2025-ös Amerika politikájába illeszteni. Én nem próbálom ezt tenni” – nyilatkozta.

Az alelnök hozzátette, hogy számít rá, hogy az új pápa „mond majd olyan dolgokat, amelyekkel nem ért egyet”, de „sok olyat is, amit szeretne hallani”.

Trump viccesnek szánt AI-képe felháborítást keltett

A pápaválasztást megelőzően Donald Trump is felkavarta az állóvizet, amikor egy mesterséges intelligencia által generált képet osztott meg, amelyen ő maga látható pápai öltözékben. A gesztus sok katolikus hívő felháborodását váltotta ki, köztük Timothy Dolan New York-i bíborosét is, aki a képet ízléstelennek nevezte.

Donald Trump később kifejtette, szerinte csak arról van szó, hogy „nem bírják a viccet”, de „a katolikusok imádták”.

J. D. Vance egyébként az utolsók között találkozott Ferenc pápával, húsvét vasárnapján, nem sokkal a korábbi egyházfő halála előtt. A találkozón a korábbi pápa már tolószékben ült, és a Vatikán által közzétett videón szavait szinte egyáltalán nem lehetett hallani.

Tudom, hogy nem érezte jól magát, de jó látni, hogy javul az egészsége

– mondta akkor Vance, ám Ferenc pápa állapota később sajnos tovább romlott.