Reagált a USAID-kormánybiztos: a magyar és amerikai szervek folyamatos párbeszédben állnak

Lapunk beszámolt arról, hogy csütörtökön találkozott Washingtonban az amerikai Nemzetközi Fejlesztési Ügynökség küldöttségével László András, a magyar miniszterelnök által február végén kinevezett, politikai korrupciós források feltárásáért felelős kormánybiztos. A találkozás alkalmával a kormánybiztos tájékoztatást kért az ügynökség magyarországi partnereiről és alkalmazottairól – mondta a Reutersnek egy, az ügyet jól ismerő forrás.

A beszámoló szerint a magyarok által kért információk alapján attól tartanak, hogy azokat a független média és civil szervezetek elleni fellépés támogatására használnák fel,

ezért elutasították az információk átadását.

A kormánybiztos a Reutersnek pénteken azt mondta, hogy egyes magyarországi szervezetek, amelyeket a USAID finanszírozott, „nagyon is politikai jellegűek, és nagy hatással vannak a magyar politikai életre”.

Mint ismert, a Fidesz országgyűlési képviselője, Halász János május 13-án éjjel nyújtotta be azt a törvényjavaslatot, amely lehetővé tenné a Szuverenitásvédelmi Hivatalnak, hogy listát készítsen a külföldi finanszírozásban részesülő szervezetekről, és korlátozná vagy akár be is zárná őket, ha a kormány úgy dönt, hogy veszélyeztetik Magyarországot és kultúráját.

Reagált a kormánybiztos: a magyar és amerikai szervek folyamatos párbeszédben állnak

László András közlése szerint az általa vezetett vizsgálat, valamint pártja törvényjavaslata nem az ellenfeleik ellen irányult, célja valójában a magyar politika megszabadítása a külföldi befolyástól.

A tisztviselő a Mandinernek mondta el, hogy továbbra is várnak a USAID elleni amerikai vizsgálat eredményére. Hozzátette, „az amerikai fél is egyetért azzal, hogy a Magyarországon megvalósult programok »politikai haszonszerzésre« adtak lehetőséget”. A kormánybiztos kijelentette, hogy a magyar és az amerikai szervek folyamatos párbeszédben állnak egymással. „A fő cél a 2026-os országgyűlési választásokon az esetleges külföldi beavatkozás megakadályozása” – zárta László András.

A USAID-programok 83 százalékának törléséről határozott az Egyesült Államok kormánya

Ahogy arról már korábban beszámoltunk, az Egyesült Államok hivatalosan is törli a USAID-programok 83 százalékát. A kongresszussal konzultálva a programok fennmaradó 18 százalékát a külügyminisztériumnak adják át a hatékony adminisztráció érdekében.

Donald Trump a megválasztása után szinte azonnal célkeresztbe fogta a nemzetközi segélyekért felelős amerikai kormányintézményt. Az amerikai elnök és Elon Musk azzal vádolta meg a szervezetet, hogy haszontalan dolgokra költi el az adófizetők pénzét.

A USAID egy amerikai kormányügynökség, amelynek feladata, hogy az Egyesült Államok nevében a szövetségi költségvetésből különféle nem katonai segélyeket juttasson el a világ különböző pontjaira. Az ügynökség leépítésével számos civil szervezet szűnhet majd meg.

Három hónap után távozott a külügyminisztériumból a USAID-leépítésért felelős Peter Marocco

Peter Marocco, aki kulcsszerepet játszott az Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési Ügynökségének (USAID) leépítésében, kevesebb mint három hónap után távozott a külügyminisztériumból.

Elon Muskkal szorosan együttműködve Peter Marocco egy 90 napos felülvizsgálat alkalmával az amerikai külügyi segélyprogramok 83 százalékát megszüntette, ami jelentős humanitárius programok leállításához vezetett világszerte. Ezek az intézkedések gyakran konfliktust okoztak Marco Rubio külügyminiszterrel, aki a létfontosságú humanitárius programok megőrzését támogatta.