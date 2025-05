Orbán Viktor szerint nem babra megy a játék, szombat este exkluzív interjút ad a Tényeknek

„Nem babra megy a játék” – írta Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-oldalán, egyúttal bejelentette, hogy szombat este a Tényeknek ad interjút.

A beszélgetésről közzétett rövid videóból kiderült, hogy szó lesz többek között arról, hogy mivel jár Ukrajna EU-s csatlakozása. A kormányfő szerint ma már háborúpárti propagandát folytatnak külföldi pénzen Magyarországon.

Ha az ukránokat felvesszük, a háborút is felvesszük az unióba, ma már háborúpárti propagandát folytatnak külföldi pénzen Magyarországon. Olyat még senki nem látott, hogy valaki be akar kerülni az Európai Unióba, van egy ország, amelyik ezt ellenzi, Magyarország, és akkor Ukrajna nem meggyőzni akar bennünket arról, nem eloszlatni akarja a problémáinkat, a kétségeinket, nem megoldásokat kínál föl, hanem lejáratni akar bennünket – így nem lehet soha az életbe bekerülni az Európai Unióba. Bennünket se Oroszország, se Ukrajna érdekei nem érdekelnek, mert a magyar külpolitikát egyetlen szempont vezeti, hogy mi a magyarok érdeke. Itt nem lehet hibázni, béke és háború a legfontosabb kérdés az emberek életében

– fogalmazott Orbán Viktor.

Péntek délelőtt kiderült, hogy Orbán Viktor is Albániába utazott az Európai Politikai Közösség csúcstalálkozójára. Később a miniszterelnök a TV2-nek arról is beszélt, kivel fog találkozni az albán fővárosban. A csatornán futó Tények műsorvezetője, Gönczi Gábor az Instagramon számolt be arról, hogy ő is elkísérte Tiranába a kormányfőt.