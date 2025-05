Ötvenhárom év után kiderült, nem az készítette a történelem egyik leghíresebb fotóját, aki megkapta érte a Pulitzert

Már februárban érlelődött a botrány, amikor a Sundance Fesztiválon bemutatták a The Stringer (A külsős) című alkotást, amely kétségbe vonta a történelem egyik leghíresebb fotója, a The Terror of War (A háború borzalmai) című kép – amely a Napalm Girl néven híresült el – szerzőjének kilétét. Mi több, a felvétel készítőjének hitt vietnami fotós, Nick Ut 1973-ban Pulitzer-díjat is kapott az alkotásért. Mint kiderült, a World Press Photo szervezet is vizsgálatot indított, és pénteken előállt az eredménnyel: úgy tűnik, tényleg nem az kapta a díjakat, aki megérdemelte volna.