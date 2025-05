Verekedés tört ki a strandon, belehalt sérüléseibe egy tinédzser Skóciában

A 16 éves fiút, szombaton este 6 óra 45 perc körül találták meg súlyos sérülésekkel az Irvine Beachen. A tinédzsert kórházba vitték, de vasárnap hajnalban belehalt sérüléseibe – írja a Sky News.

A skót rendőrség szerint az incidensről felvétel is készülhetett, és azt kérték, hogy jelentkezzenek, akik bármilyen információval rendelkeznek a tragédia körülményeiről. Campbell Jackson főfelügyelő a következőket nyilatkozta: „Kiterjedt nyomozás folyik a haláleset körülményeinek feltárására. A rendőrök támogatják a fiú családját ezekben a nagyon nehéz és szívszorító időkben”. Kiemelte, hogy eddig annyit tudnak, a zavargás idején több ember is tartózkodott a strandon, ezért úgy vélik, többen is láthatták a történteket, akár még videófelvételük is lehet az esetről.

Arra kérem az embereket, hogy nézzék át a náluk lévő felvételeket, és lépjenek kapcsolatba a rendőrséggel, ha úgy gondolják, hogy a rögzített felvételek fontosak lehetnek a nyomozásunk szempontjából

– fogalmazott a nyomozó.

Jim McMillan főfelügyelő hozzátette, hogy járőrözni fognak a környéken és a helyi közösség bármilyen aggállyal fordulat a rendőrséghez.