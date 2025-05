Enyhíthet az EU az Egyesült Királyságból érkezők ellenőrzésén

A reptéri belépésekkel járó hosszú sorban állás megszüntetéséről tárgyalt az Egyesült Királyság az EU-val. A megállapodás szerint a brit útlevéllel rendelkezők az EU-s beengedőkapukat használhatják a jövőben. A kérdés a hétfői brit–EU-csúcstalálkozót megelőző tárgyalások részét képezi, amelyek középpontjában a biztonsági és védelmi paktum áll majd – írja a The Guardian.

Az előző brit kormány arra a megállapodásra törekedett, hogy az EU-ban mindenütt nyissák meg az ellenőrző kapukat a brit útlevéllel rendelkezők előtt, azonban ez nem valósult meg. Az EU-ból érkezők a brexit ellenére továbbra is hozzáférhettek az Egyesült Királyság beengedőkapuihoz anélkül, hogy útlevelüket le kellett volna pecsételni vagy határőrrel ellenőriztetni kellett volna.

Az EU egy új be- és kilépési rendszer bevezetésére készül, amely októbertől a brit utazókra is vonatkozik majd. A rendszer – amelyet 2022-ben akartak elindítani – kiváltaná az útlevélbélyegzést, de a brit utazóknak a határon biometrikus adatokat kellene megadniuk. Egy külön uniós utazási engedélyezési rendszer is kidolgozás alatt áll, amely várhatóan még az év vége előtt működőképes lesz.

Az Egyesült Királyság már létrehozta saját utazási engedélyezési rendszerét az uniós és más nemzetközi utazók számára, amely a múlt hónapban lépett hatályba. Az Egyesült Államok által használt rendszer mintájára 16 fontba kerül (csaknem 8 ezer forint), és két év alatt legfeljebb hat hónapos látogatásokat tesz lehetővé az Egyesült Királyságban.

Újra szabad lehetne az átjárás

Mindezen felül az Egyesült Királyság szeretné megkönnyíteni a zenészek és más előadóművészek számára, hogy vízum nélkül turnézhassanak Európában. Az EU már régóta törekszik egy olyan ifjúsági mobilitási megállapodásra, amely lehetővé tenné az európai fiatalok számára, hogy ideiglenesen az Egyesült Királyságban éljenek, dolgozzanak, és fordítva.

A miniszterelnök a hétvégén jelezte, hogy nyitott az ifjúsági mobilitási megállapodásra. A turnézó művészek vízumkorlátait valószínűleg nem oldják fel hétfőn, de várhatóan a két fél megegyezik abban, hogy további kérdéseket vizsgálnak meg.

A két fél a mezőgazdasági és élelmiszeripari akadályok csökkentését célzó állategészségügyi megállapodásról is tárgyalásokat folytat. A Downing Street szerint a megállapodás javulást hozna a brit termelők és a szupermarketek számára.

Ez lesz a harmadik kereskedelmi megállapodás, amelyet a kormány két héten belül bejelent, miután a kormány több milliárd fontos szabadkereskedelmi megállapodást kötött Indiával, valamint az Egyesült Államokkal az acél- és alumíniumvámok feloldásáról, és a gépjárművekre kivetett vámok csökkentéséről szóló megállapodást kötött.