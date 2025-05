Román exit poll: veszíthetett George Simion, aki ennek ellenére győztesnek hirdette magát

Az exit poll adatok szerint Nicusor Dan független elnökjelölt nyerhette meg a román elnökválasztás második fordulóját. Már a részvételi adatok is ezt vetítették előre, mivel az megdöntötte az eddigi rekordnak számító 2014-est.

Május 18-án, vasárnap tartották a román elnökválasztás második fordulóját, ahol a választók arról dönthettek, hogy a korábban fociultraként és szélsőjobboldali politikai aktivistaként balhéival hírnevet szerző, azt azóta öltönyre cserélő, és komoly politikai szereplővé váló George Simion, vagy az egykoron liberális USR-t megalapító, majd azt elhagyó, és független jelöltként Bukarest főpolgármesterévé választott Nicusor Dan legyen az ország legfőbb közjogi méltósága.

Az urnazárás után helyi idő szerint este kilenckor (magyar idő szerint este nyolckor) nyilvánosságra hozott exit pollok szerint,

Románia következő elnöke Nicusor Dan lehet.

Az egyik exit poll szerint a bukaresti főpolgármester a szavazatok 54,9 százalékát kaphatta, míg George Simionra a szavazók 45,1 százaléka szavazhatott, míg a másik szerint 54,1–45,9 lehet az arány.

Ugyanakkor ezek az exit pollok belföldi mintavétellel születtek, a diaszpórára nem készítettek előrejelzést, ahol Simion első körben a szavazatok 60 százalékát szerezte meg.

A szavazás tétjét mutatja, hogy a választási részvétel is igen magas volt: az urnazáráskor közölt adat szerint a szavazásra jogosultak 64,72 százaléka adta le szavazatát, azaz több mint 11,5 millió romániai szavazhatott – ezzel egyébként a 21. század legnagyobb részvételével zajlott le a mostani a második forduló, mivel túlszárnyalta még a 2014-es, 64,1 százalékos részvételi arányt.

Mint azt a választást felvezető cikkünkben is írtuk, a szakértők egyöntetű álláspontja szerint a magasabb részvétel Dannak kedvezhet, mivel ez azt jelentheti, hogy az alapvetően apolitikus, fásult szavazók is elmentek a szavazóurnákhoz.

Ugyanakkor fontos leszögezni, ezek még csak exit poll adatok, így a végeredmény eltérhet ettől – tavaly novemberben a végül érvénytelenített elnökválasztás során például egyik exit poll sem találta el, hogy azt Calin Georgescu fogja megnyerni.

Simion és Dan is győzelemről beszél

Az exit poll után mindkét jelölt kamerák elé állt, hogy kommentálják a nyilvánosságra hozott számokat.

Az adatok szerint több szavazatot szerezhető Dan arról beszélt, ma Románia a változásra, a működő államra és a párbeszédre szavazott a gyűlölet és a megosztás helyett. Beszédét azután azzal folytatta, hogy megérti a románok azon részét, akik jogosan vannak felháborodva a román politika állapotán, és emiatt forradalmat szeretnének.

Kötelességünk meggyőzni ezeket az embereket arról, hogy a megoldás az igazságszolgáltatás és a közigazgatás reformja, hogy Románia előre tudjon lépni. Ideje harcolni egy Romániáért

– jelentette ki Dan, aki rövid beszédét azzal zárta, hogy amikor Románia nehéz időkön megy keresztül, fontos emlékezni arra, hogy a román társadalom erős.

Annak ellenére, hogy az exit pollok szerint Dan győzhetett, aki szintén inkább győzelmi beszédet tartott,

George Simion kijelentette, hogy ő nyerte meg a választásokat és ő Románia új elnöke.

A korábban a többek között úzvölgyi magyar katonai sírokkal szembeni akcióival, valamint pártja, az etnonacionalista AUR magyarellenes kijelentéseiről megismert Simion az exit pollok közlése után arról beszélt,

Mi vagyunk a választás egyértelmű győztesei. Győzelmünket a román név nevében arattuk.

– mondta Simion, majd gondolatát azzal folytatta, hogy voltak közvélemény-kutatások és exit pollok, de azok már az első fordulóban is pontatlanok voltak és alulmérték a valódi támogatottságát. Ezenkívül arra kért minden szavazóbiztost, hogy ne engedjék, hogy választási csalásokat követhessenek el.

Simion egyébként az utolsó hétben többször is mindenféle bizonyíték nélkül azt állította, hogy hatalmas győzelmet fog aratni, ha csak el nem csalják a választásokat. Sőt, a választás napján a magas részvételi arányokat látva is megismételte ezen állításait, többek között azt állítva, hogy Moldovában illegálisan tömegével buszoztatják a szavazókat, illetve szerinte a választási névjegyzékben másfélmillió halott neve is szerepel.

Ugyan ezen állításai valószínűleg alaptalanok, azonban

Simionnak még így is lehet esélye a győzelemre.

Ugyanis nemcsak Romániában, hanem a diaszpórában is magasabb volt a részvételi arány két héttel ezelőttihez képest, az utolsó hétben pedig Simion szinte kizárólag utóbbira fókuszált, amikor a kampány hajrájában a május 18-án szintén elnököt választó Lengyelországban, Olaszországban és Belgiumban is megfordult, míg odahaza kampányát az online jelenlétre építette.

Végleges eredmények valószínűleg hétfő hajnalban várhatóak, amiről természetesen beszámolunk.

(Borítókép: Nicusor Dan és George Simion 2025. május 8-án. Fotó: Alex Nicodim / NurPhoto / Getty Images)