Újabb történelmi pillanat a Vatikánban: elkezdődött XIV. Leó ünnepélyes beiktatása

Vasárnap 10 órakor kezdődött XIV. Leó pápa ünnepélyes beiktatása a Vatikánban. A katolikus egyház 267. vezetője már a megválasztása óta hivatott a pozíciójának betöltésére, azonban a ceremóniára még csak most került sor.

A hatóságok szerint mintegy negyedmillióan várják a katolikus egyház 267. vezetőjét a Szent Péter Bazilika előtt. A szentmise különlegességét még az is növeli, hogy Szent II. János Pál pápa épp ma lenne 105 éves.

A Sky News információi szerint csaknem 200 küldött is érkezik a világ minden tájáról – köztük Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, J.D. Vance, az amerikai alelnök, Volodimir Zelenszkij és Edward herceg. Magyarországról Sulyok Tamás köztársasági elnök tette tiszteletét a Vatikánban.

A szentatya 50 perccel a szentmisét megelőzően hatalmas ováció közepette érkezett meg a hívek közé. XIV. Leó Ferenc pápa példáját követte, aki szintén lemondott a golyóálló védelemről. és egy nyitott tetejű pápamobilban érkezett a Szent Péter térre.

A Sixtus-kápolnában kezdődött a szertartás

XIV. Leó Pápa Szent Péter sírjánál imádkozott, miután bevonultak a kápolnába. A szentmise alapvetően hagyományos formában zajlik, minimális különbségekkel.

A menet eleje hamar kiért a Szent Péter térre, a sort – természetesen – XIV. Leó pápa zárta.

Testvéreim, ezen az Úr által adott napon szítsuk fel a keresztség szentségének emlékét

– kezdte XIV. Leó a celebrálást olaszul, majd meghintette a híveket szentelt vízzel. Az igeliturgia szertartását követően az apostolok cselekedetéből olvastak fel, amely arról szólt, hogy Krisztus a szegletkő.

A fehér füsttől az első áldásig – A történelmi pillanatok krónikája

Május 8-án, csütörtök este a fehér füst megjelenése után nem sokkal Dominique Mamberti bíboros bejelentette a világnak, hogy „van pápánk”. A chicagói születésű Robert Francis Prevost, az első észak-amerikai egyházfő XIV. Leó néven foglalta el a pápai széket, és fehér reverendában, fehér pápai sapkában lépett ki a Szent Péter-bazilika erkélyére.

Első beszédében azonnal a béke üzenetét helyezte előtérbe, ami a jelenlegi feszült világhelyzetben különös jelentőséggel bír. A feltámadt Krisztus békeköszöntésére utalva egy fegyvertelen és lefegyverző békéről beszélt, amely alázatos, tartós és Istentől származik. Ez a békeközpontú üzenet erőteljes jelzés volt a világ felé, hogy az új pápa pontifikátusának egyik központi témája a béketeremtés lesz.

Beszédében meleg szavakkal emlékezett meg elődjéről is, felidézve Ferenc pápa húsvéti áldását, és jelezte, hogy folytatni kívánja elődje megkezdett munkáját. Az új pápa első szavai így egyszerre jelentették a folytonosságot és az új kezdetet az egyház életében.

Így lett az új pápa neve XIV. Leó

Matteo Bruni szentszéki szóvivő a sajtótájékoztatón külön kitért az új pápa névválasztásának jelentőségére. A XIV. Leó név egyértelmű utalás XIII. Leó pápára és az általa kiadott Rerum novarum kezdetű enciklikára, amely a modern katolikus társadalmi tanítás alapköve. Ez a névválasztás nem véletlen, hanem tudatos jelzés arról, hogy az új pápa különös figyelmet kíván fordítani a társadalmi kérdésekre, a munkások helyzetére és jogaira – még a mesterséges intelligencia korában is.

A XIII. Leó által 1891-ben kiadott enciklika a munkások jogaiért és a társadalmi igazságosságért emelt szót egy olyan korban, amikor az ipari forradalom alapvetően alakította át a társadalmat. Mai párhuzamként a technológiai forradalom, különösen a mesterséges intelligencia elterjedése hasonlóan mélyreható változásokat hoz a munkavállalók életében és a társadalom működésében. Az új pápa névválasztása így programadó jellegű: a jelenlegi technológiai és társadalmi változások közepette is az emberi méltóság és a társadalmi igazságosság védelmét helyezi előtérbe.

Az első amerikai pápa tehát már hivatalosan is megkezdte pontifikátusát, amelynek irányát első szavai és szimbolikus döntései már most kijelölik. A béke és a társadalmi igazságosság előtérbe helyezése, valamint elődje munkájának folytatása azt mutatja, hogy XIV. Leó pápa pontifikátusa alatt az egyház továbbra is aktív szerepet kíván vállalni a globális kihívások kezelésében, miközben hű marad alapvető küldetéséhez és értékeihez.

(Borítókép: XIV. Leo pápa a beiktatási misén a Vatikánba 2025. május 18-án. Fotó: Remo Casilli / Reuters)