A George Orwell által elképzelt jövő városa már ma is létezik. A brazíliai Sao Paulóban 12 millió ember él, és az ország többi nagyvárosához hasonlóan itt is komoly gondot jelent a bűnözés és a törvényen kívüliek kézre kerítése. Ezért a helyi önkormányzat a közelmúltban létrehozott egy mesterséges intelligencián alapuló arcfelismerő rendszert. Eddig 25 ezer ilyen térfigyelő kamerát szereltek fel, és az adminisztráció további több tízezret tervez kihelyezni.

Sao Paulo városát 4 éve vezeti a korábbi populista elnök, Jair Bolsonaro embere, Ricardo Nunes. Az 57 éves politikus azóta szürke eminenciásként igazgatja a megapoliszt, a héten mégis interjút adott az önkormányzat egy megosztó intézkedéséről.

Nunes polgármester második ciklusa alatt 25 ezer térfigyelő kamerát helyeztek ki közintézményekre és közterületekre. Ezek a kamerák egy Smart Sampa nevű informatikai rendszer részei, amely éjjel-nappal figyeli Sao Paulo járókelőit, és potenciális bűnözők után kutat a rendőrségi adatbázis képei alapján. A technológia fő motorja az orosz Ntechlab fejlesztése, a FindFace arcfelismerő.

A mesterséges intelligencián alapuló rendszer 85-99 százalékos pontossággal azonosít be bárkit az utcán, akár egyetlen rendelkezésre álló kép alapján is.

Az orosz szoftver több rangos nemzetközi díjat is bezsebelt, azonban éppen ezen sikeresség miatt komoly kritikák is érték. A 2018-as oroszországi futball-világbajnokság alatt a hatóságok ennek a cégnek a szolgáltatásával figyelték a nézőtereket erőszakos egyének után kutatva. Azonban felmerült a gyanú, hogy az orosz hatóságok a focivébé után is alkalmazták a FindFace-t, és ezzel azonosítottak be politikai ellenfeleket, akiket azután koholt vádak alapján elítéltek.

A városvezető szerint ez az egyetlen megoldás a bűnözésre

A polgármester izgatottan nyilatkozott a tömeges megfigyelőrendszerről az El Paísnak. Ricardo Nunes elmondta, hogy a rendszer bevezetése óta több mint ezer körözöttet sikerült letartóztatniuk, köztük erőszaktevőket, tolvajokat és maffiózókat. Emellett a kamerák kétezernél is több esetben észleltek bűnelkövetést, azaz összesen már háromezer felett jár a Smart Sampa segítségével kézre kerített bűnözök száma, Nunes polgármester szerint anélkül, „hogy egyetlen lövés is eldördült volna”.

És ami a legfontosabb, 60 eltűnt személy is megkerült – egyébként a rejtélyes eltűnések, amelyek mögött legtöbbször szervezett bűnözői csoportok állnak, egész Latin-Amerikában komoly problémát jelentenek.

A városvezető elmondta, hogy a megfigyelőrendszer bevezetésében a Londonhoz és Miamihoz hasonló nagyvárosok bűnüldözési megoldásai inspirálták. Ezekben a városokban Nunes szerint az a közös, hogy három fontos intézkedés együttes alkalmazásával voltak képesek visszaszorítani a bűnözést: több rendőrrel, több pénzzel a hatóságoknak, és jobb technológiával. Nunes szerint az első kettő még önmagában nem oldja meg a problémát, ezért döntöttek a mesterséges intelligencián alapuló megfigyelés mellett.

A technológia az egyetlen módja annak, hogy a társadalom védelme érdekében kivonjuk a bűnözőket a forgalomból, s oda helyezzük őket, ahol a bíróság döntése alapján lenniük kell

– mondta a 12 millió lelket számláló város polgármestere, aki hangsúlyozta, hogy Sao Paulóban rendkívül veszélyes és nagy hatalmú szervezett bűnözői csoportok garázdálkodnak, és az is problémát jelent, hogy az óriási településen a körözött bűnözők könnyedén elbújnak, ezért a hagyományos bűnüldözés eszközei nem hatékonyak már.

Így működik

A kamerák megállás nélkül pásztázzák Sao Paulo járókelőinek arcát és viselkedését. Amint a mesterséges intelligencia egyezést jelez egy ismert bűnözővel, a rendszer értesíti a hatóságokat a keresett személy hollétéről. Ezután a rendőrség manuálisan felülvizsgálja az esetet. Nunes polgármester csapata elmondta, csak abban az esetben tesznek lépéseket, ha a rendszer minimum 92 százalékos egyezést mutat a kamerafelvétel és a gyanúsított fotója között.

Amennyiben az egyezés pontosnak tűnik, akkor a rendőrség rádión értesíti a közelben tartózkodó járőrkocsikat, amelyek ezután letartóztatják a gyanús személyt.

A városvezető szerint eddig egyetlen hibát sem követtek el, a rendszer segítségével csak és kizárólag a valóban körözött személyeket kapcsoltak le.

Fontos hangsúlyozni, hogy nem Sao Paulo az egyetlen brazil város, ahol az önkormányzat tömeges megfigyelőrendszert épített ki, csupán itt működik a legnagyobb és a leghatékonyabb. Becslések szerint a 212 millió lelket számláló ország mintegy harmada olyan városokban él, ahol az állami szervek megfigyelhetik arcfelismerő szoftverekkel.

Brazília számos városában hasonlóan szigorú ellenőrzés alatt tartják a civil lakosságot közbiztonsági okokból. Először a közintézmények vezették be, hogy minden belépő arcáról felvételt készítettek, ezután a bankok és más intézmények is hasonló szabályzatokat alkottak, végül a megfigyelőrendszereket a közterekre is telepítették.

Sőt, Sao Paulo mindent látó „Nagy Testvére” már az iskolaudvarokon, az autóbuszjáratokon, a kórházakban is folyamatosan pásztázza az arcokat. De nem csak az arcokat, az új technológia már képes felismerni azt is, ha valaki erőszakosan viselkedik, és ebben az esetben is értesítést küld a rendőrségnek.

Az itt gyűjtött adatokból léphet szintet a Nagy Testvér

A brazíliai civil szervezeteknek komoly aggályai merültek fel a tömeges megfigyeléssel szemben. Pablo Nunes felvetette, hogy a rendszer „rasszista lehet”, felidézett egy kutatást, hogy az MI-arcfelismerők a fehér férfiakat 99 százalékos pontossággal azonosítják, azonban például a fekete nőket már csak 66 százalékossal. Nunes – aki nem rokona a városvetőnek, hanem egy aktivista, és azzal foglalkozik, hogy az állam miképpen használja a mesterséges intelligenciát a bűnüldözésre – úgy gondolja, hogy éppen emiatt sokakat tévesen letartóztathatnak.

A polgármester Nunes szerint a névrokona által képviselt civil szervezeteknek nincs társadalmi legitimitása, ezért az általuk megfogalmazott kritikákat nem érdemes komolyan venni. Úgy vélte, hogy

a 12 milliós Sao Paulo 98 százaléka támogatja az MI-megfigyelést, ennek sokkal nagyobb súlya van, mint hogy egy szervezet fél tucat emberrel kritizálja a rendszert

– mondta a polgármester a civil szervezetekre utalva.

Sao Paulo egyébként egy valódi kulturális olvasztótégely. Mindenféle származású és bőrszínű ember él itt, ezért a mesterségesintelligencia-alapú arcfelismerők a városban rögzített adatokból minden korábbinál gyorsabban fognak fejlődni – mondja ezt már Rafael Zanatta, egy brazil adatvédelmi szervezet társigazgatója, aki azonban hangsúlyozza, hogy ekkora mintavételezésnél szinte biztos, hogy előfordulnak majd komoly hibák, amelyek akár hátrányosan is érinthetik a fekete bőrű Sao Pauló-iakat.

Az önkormányzat egyébként azt sulykolja a lakosságba, hogy „aki nem követett el bűncselekményt, annak nem kell aggódnia”. Orlando Morando, Sao Paulo biztonsági tanácsosa szerint „az emberek már megtanultak együtt élni” a megfigyeléssel.

Csak a bűnözők és a tolvajok félnek. Meggyőződésem, hogy a rendes polgárok örömmel veszik, ha rögzítik és megfigyelik őket

– tette hozzá a brazil városi tisztviselő.

