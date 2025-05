Nemzetközi járványügyi megállapodás aláírását szorgalmazta a WHO főigazgatója

A járványok elleni küzdelemről szóló nemzetközi megállapodás aláírására szólította fel az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatója a szervezet tagországait hétfőn, a WHO által Genfben rendezett Világegészségügyi Konferencián (WHA78).

Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz megnyitó beszédében méltatta a megállapodást kidolgozó tagországok erőfeszítéseit, amelyek, mint mondta, „nem lanyhultak a válság kellős közepén sem, és végül közös álláspont kialakításához vezettek” – írja az MTI.

A megállapodás áprilisban véglegesített szövegében – amelyet három éven át tartó egyeztetések előztek meg – a hatékonyabb megelőzést, észlelést és az erőteljesebb nemzetközi együttműködést emelték ki, beleértve a megfigyelést, illetve az oltóanyagokhoz és a kezelésekhez való egyenlő hozzáférést is szorgalmazzák.

Mint kiderült, az egyezményt várhatóan kedden írják alá, a tagországok azonban május 26-ig további egyeztetéseket folytatnak a kórokozómintákhoz és a genetikai szekvenciákhoz való méltányos hozzáférés biztosításával kapcsolatos rendszerről (PABS), valamint a felhasználásukból származó előnyök megosztásáról. Majd a megállapodást követően legalább 60 országnak ratifikálnia kell ahhoz, hogy életbe léphessen.

A WHO főigazgatója figyelmeztetett a humanitárius támogatások megcsappanása nyomán kialakult helyzetre is, kiemelve, hogy számításaik szerint világszerte legkevesebb 70 országban élnek olyanok, akik emiatt nem jutnak orvosi kezeléshez, valamint sok egészségügyi központot is be kellett zárni. Elmondta, hogy a WHO jelenleg 600 millió dolláros hiánnyal küzd az éves költségvetésében, az elkövetkezendő kétéves időszakban pedig 21 százalékos költségcsökkentéssel kell számolnia, és emiatt várhatóan sok alkalmazottját is elbocsátani kényszerül.

A főigazgató kiemelte, hogy a konferencián több tagország minisztere számolt be a támogatások megcsappanása nyomán kialakult nehézségekről, hozzátéve, hogy „több millió ember egészsége forog veszélyben”. Egyúttal úgy vélte, az országoknak többet kellene költeniük a globális egészségügyre a védelmi kiadások növelése közepette is.

Az államok súlyos összegeket költenek arra, hogy megvédjék magukat más államoktól, ám viszonylag keveset áldoznak arra, hogy védve legyenek egy sokkal nagyobb károkat okozó láthatatlan ellenségtől

– fogalmazott a főigazgató.

Mint mondta, a WHO az elkövetkezendő két évre előirányzott, immár lecsökkentett költségvetése 2,1 milliárd dollár, kiemelve, hogy ennyit akár nyolc óra alatt elköltenek világszerte védelmi kiadásokra.