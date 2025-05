„Végtelenségig tartó harcokat” helyezett kilátásba az orosz delegáció Isztambulban – állítják az ukránok

Az Európai Unió külügyminisztereinek hétfői találkozója előtt elhangzottak olyan felhívások, amelyek a Balti-tengeren közlekedő, zászló nélküli orosz olajszállító tartályhajók „árnyékflotta” betiltásának fokozására és összehangolására hívják fel a figyelmet. Várhatóan 180 hajóval szemben fognak szankciókat bevezetni, így 350-re emelkedik az Európai Unió által szankciókkal sújtott hajók száma.

A The Guardian beszámolója szerint a flotta megállítására irányuló erőfeszítések az Európai Unió azon eltökéltségének kritikus bizonyítékaként tekinthetők, hogy továbbra is gazdasági nyomást gyakorol Oroszországra. Egyes becslések szerint az orosz olajexport akár 85 százalékát is szállíthatják, ezért az Orosz Föderáció költségvetésének nagyjából egyharmadát finanszírozzák.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szombaton tárgyalt Mark Carney kanadai miniszterelnökkel az „árnyékflotta” elleni legújabb lépésekről. Naponta körülbelül három megrakott tartályhajó halad át észak-európai vizeken, beleértve a Dán-szorost és a La Manche-csatornát.

A feszültséget tovább szítja, hogy vasárnap Oroszország őrizetbe vett egy görög tulajdonban lévő olajszállító tartályhajót, – miután elhagyta Észtország egyik kikötőjét – miközben a megállapodás szerinti útvonalon hajózott az orosz felségvizeken.