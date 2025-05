Váratlan eredmények Lengyelországban, veszélyben a Donald Tusk-kormány

Május 18-án, vasárnap rendezték meg a lengyel elnökválasztás első fordulóját, ahol az előzetesen vártaknak megfelelően a Donald Tusk-féle Polgári Koalíció (KO) jelöltje, Rafal Trzaskowski szerezte a legtöbb szavazatot, a második fordulóban pedig a kihívója a PiS által támogatott történész, Karol Nawrocki lesz. Ugyanakkor Trzaskowski győzelme egyáltalán nem olyan meggyőző, mint amit a kutatások alapján vártak, Nawrocki ugyanis csak egy kicsivel kapott ki a varsói főpolgármestertől, ami miatt egyáltalán nem lefutott a második forduló kettejük között.

Ráadásul a harmadik és a negyedik helyet is két szélsőjobboldali jelölt szerezte meg: a gazdaságilag libertaritánus, kultúrpolitikailag szélsőjobboldali Konföderácia társelnöke, a pártszövetség előbbi szárnyát vezető Slawomir Mentzen 14,9 százalékot szerzett, míg a pártból kizárt, korábban a párt ultranacionalista-szélsőjobboldali oldalához tartozó, utóbbi időben a Tusk-féle KO-t és a Jog és Igazságot (PiS) egyaránt támadó Grzegorz Braun meglepetésre 6,4 százalékot kapott, amivel a negyedik helyre ért fel.

Azaz a három jobboldali jelöltet együtt a szavazók 51 százalékát ikszelte, míg Trzaskowski pártjával, a KO-val közösen kormányzó másik két kormánypárti jelölt nagyon leszerepelt.

Szymon Holownia épp hogy 5 százalékot szerzett, míg a baloldali pártokat tömörítő Lewica pártszövetség jelöltje, Magdalena Biejat 4,2 százalékos eredményével alulmaradt még a pártszövetséget és ezáltal a kormányt is elhagyó Razem jelöltjével, Adrian Zandberggel szemben is. Emiatt egyáltalán nem nyugodt helyzetből vág neki a második forduló kampányának az első fordulót megelőzően a kutatások szerint 4–7 százalékpontos előnyre taksált Trzaskowski.

A szavazatok 99 százalékos feldolgozottságánál így végeztek a jelöltek:

jobbközép-liberális, a Donald Tusk-féle KO jelöltje, Rafal Trzaskowski – 31,2 százalék;

jobboldali-konzervatív, gazdaságilag neoliberális, PiS által támogatott Karol Nawrocki – 29,7 százalék;

a Konföderácia társelnöke, a libertariánus Slawomir Mentzen – 14,9 százalék;

– 14,9 százalék; a Konföderáciából indulása miatt kizárt, korábban párt szélsőjobboldali, ultanacionalista szárnyához tartozó Grzegorz Braun – 6,4 százalék;

– 6,4 százalék; a Tuskékkal közösen kormányzó civil–centrista Polska 2050 pártelnöke, a Szejm marsallja, Szymon Holownia – 5 százalék;

– 5 százalék; a Tusk-ot támogató baloldali Lewica pártszövetségből kilépő baloldali Razem jelöltje, Adrian Zandberg – 4,8 százalék;

– 4,8 százalék; a Lewica jelöltje, Magdalena Biejat – 4,2 százalék;

– 4,2 százalék; a többi jelölt összesen 3,9 százalékot kapott.

Így a két hét múlva, június 1-jén tartott második fordulóba a varsói főpolgármester Trzaskowski, valamint a PiS által támogatott Karol Nawrocki jut.

Hiába a népszerű jelölt, ha népszerűtlen az őt indító kormány

Az exit pollok közlése után emiatt nem véletlenül nem volt olyan felszabadult a hangulat Trzaskowski eredményváróján, és a varsói polgármester még győzelmi beszédében is kitért arra, hogy közte és a PiS által támogatott Nawrocki között mindössze 1,7 százalékpontnyi különbség volt – az exit poll által mért előnye ugyanakkor a szavazatok megszámlálása után tovább zsugorodott, hiszen végül kettejük között 1,5 százalékpontos lett a különbség.

Ez pedig leginkább annak köszönhető, hogy a választók nem annyira elégedettek a Donald Tusk vezette kormánnyal.

Ezt jól mutatja az is, hogy a két másik kormánypárti jelölt még a tíz százalékot sem érte el közösen. Az öt évvel ezelőtti elnökválasztáson berobbanó, majd pártot alapító Holownia akkori 13,87 százalékos eredménye 2020-ban harmadik helyet ért, amitől most ettől rendkívül távol állt. A Lewica jelöltje, Biejat ugyan javított a pártszövetség öt évvel ezelőtti eredményéhez képest, ugyanakkor a baloldali háziversenyben alulmaradt a pártszövetségből és a kormánykoalícióból korábban kilépő, azóta ellenzéki politizálást folytató Razem társelnökével, Adrian Zandberggel szemben.

Ezek pedig fontos kérdéseket vet fel a koalíció jövője kapcsán: ha ugyanis az abban szereplő kisebb pártok azt látják, hogy a következő, 2027-ben esedékes parlamenti választáson az esélyeiket rontja a Szejmben elfoglalt kormánypárti padsoraik, akár kiléphetnek onnan – ez pedig a Tusk-kormány parlamenti többségének a végét jelentené, és akár előrehozott választásokat is.

Azonban ez az eshetőség leghamarabb csak 2026-ban merülhet fel, valamint ha a PiS-es Nawrocki győzne a második fordulóban.

Tusknak ugyanis most leginkább azon aggódhat, hogy Trzaskowski képes lesz-e győzni a második fordulóban, hiszen amennyiben a PiS-jelölt Nawrocki győz, az lényegében a Tusk-kormány végét jelentené.

Ha az Elnöki Palotában továbbra is egy PiS által támogatott köztársasági elnök lesz, akkor Tusk búcsút inthet a 2023-as választások kapcsán tett reformígéreteinek, valamint a PiS által kiépített illiberális rendszer lebontásának. Nawrockiról ugyanis biztonsággal kijelenthető, hogy folytatná a szintén PiS-es Andrzej Duda azon felfogását, hogy a neki, vagy a PiS-elnök Jaroslaw Kaczynskinak nem tetsző törvényjavaslatokat egyszerűen megvétózza, így bénítva meg Tusk reformtörekvéseit – Tuskék sokszor emiatt értelmezik elég tágan az alkotmányt és a törvényeket, amik miatt a PiS autoriter politizálással vádolta meg a kormányfőt.

Az első fordulóban rendkívül alulteljesítő Trzaskowskinak így sok feladata van a második fordulóra.

A varsói polgármesternek újra fel kell építenie és összeterelnie a 2023-as parlamenti választáson a PiS-t legyőző, a szélsőbaltól a jobbközépig terjedő, úgynevezett október 15-i választási koalíciót, amennyiben a varsói főpolgármesteri irodáját az Elnöki Palotára szeretné lecserélni.

A választási eredményekből az látszik, hogy az alapvetően a KO-ra és a PiS ellen szavazók nem teljes számban jelentek meg vasárnap a szavazóurnáknál, így Trzaskowskinak van tartaléka, de meg kell győznie őket, hogy két hét múlva immáron szavazzanak ők is.

Emiatt valószínűleg a második forduló során Donald Tuskot is többet lehet majd látni a kampány során, ugyanakkor az kérdés, hogy Tusk megosztó személyisége segít vagy árt a mozgósításnak – a kormányfő ugyan a most otthon maradt KO-szavazókat mobilizálhatja, viszont a Tuskot ellenzőket is.

Ugyanakkor csak a KO-szavazók önmagukban nem elegendőek Trzaskowskinak: mint írtuk, ismét fel kell építenie a 2023-as parlamenti választás napja miatt október 15-inek nevezett koalíciót, miközben azóta sokan fordultak el ezen pártoktól.

Nawrocki elégedett lehet, de még továbbra is ő az esélytelenebb

Ezzel szemben a PiS által támogatott Karol Nawrocki jóval elégedettebb lehet a vasárnapi eseményeket illetően. Egy közvélemény-kutatás sem mérte 30 százalék köré, így a vártakhoz képest felülteljesítette magát. Nem véletlen, hogy az exit poll adatok közlése után az eredményváróján óriási ujjongás tört ki, és a jelenlévők már azt skandálták, hogy győzni fognak.

Nawrocki kihasználva meglepő eredményét, beszédében rögtön bejelentett egy nagy Tusk-ellenes gyűlést is a következő hétre, hogy új lendületet adjon kampányának.

Amikor hajnalban közölték a részeredményeket és részvételi adatokat is beleszámító late pollt, kettejük közötti különbség még inkább csökkent, miközben a két szélsőjobboldali jelölt szerezte a harmadik és negyedik helyet, ami még nagyobb bizakodásra adhat okot számára.

Nawrocki és a PiS most abban reménykedik, hogy a 2005-ös elnökválasztást sikerül megismételniük, amikor az első fordulóban Donald Tusk két százalékponttal még legyőzte a PiS-es Lech Kaczynskit, a második fordulóban azonban utóbbi nyolc százalékponttal múlta felül a jelenlegi miniszterelnököt.

Azonban a látszólag kedvező körülmények ellenére Nawrocki sem dőlhet hátra, és ugyan lendületet szerezhet kampánya, de még továbbra sem ő az esélyes, az ugyanakkor már biztos, hogy nagyon szoros lesz a második forduló.

Ha a választási részvételt nézzük, akkor azt látni, hogy Nawrockinak lényegében a PiS törzsszavazóit sikerült elvinni a szavazóurnákhoz – de őket sem teljesen –, ez ugyanakkor két hét múlva már kevés lenne. Beszédében nem véletlenül szólt közvetlenül Mentzenhez és szavazóihoz, hogy tegyék félre az egymás és pártjaik közötti vitákat, hogy közösen menthessék meg Lengyelországot a szerinte autoriter Tusk-kormánytól.

Ezt azonban könnyebb mondani, mint teljesíteni. Nem véletlenül szavaztak sokan Mentzenre, valamint a Konfödrációból kizárt Braunra – több mint a szavazók ötöde –, hiszen ők alapvetően az elmúlt két évtizedet domináló KO és PiS közötti váltógazdaságot és azzal járó politikai polgárháborút szeretnék meghaladni.

Nawrocki egy jó kampánnyal a Mentzen-szavazók többségét valószínűleg meg tudja győzni a rá való szavazásról, azonban a PiS-t és a KO-t ugyanannak a politikai tömbnek tartó, azt folyamatosan támadó Braunra szavazók valószínűleg inkább más programot választanak jövő hét vasárnapra az elnökválasztáson való szavazás helyett, márpedig a többséghez Braun szavazóira is szüksége lenne.

A választás estéjén közölt közvélemény-kutatás szerint jelenleg Trzaskowski vezet, ugyanakkor ő sem éri el az 50 százalékot: a kutatás szerint Trzaskowskira jelenleg a lengyelek 46 szavazna, míg Nawrocki hibahatáron belül 44 százalékkal követi, a válaszadók 6 százaléka pedig vagy nem tudja, vagy pedig nem volt hajlandó válaszolni.

Lassan lezárulhat a KO és PiS közötti polgárháború?

A mostani elnökválasztás egyik legfigyelemreméltóbb eredménye, hogy a libertariánus Mentzen sokkal jobban szerepelt, mint öt évvel ezelőtt a társelnök-társa, az ultranacionalista, szélsőjobboldali Krzysztof Bosak, aki akkor 6,78 százalékos eredményt ért el. Mentzen ennek több mint a dupláját érte el, míg a Bosakhoz hasonló Braun a 6,4 százalékos eredményével lényegében megismételte Bosak legutóbbi eredményét – ezek a számok egyébként hatással lehetnek a Konföderácián belüli dinamizmusra és belső működésére.

Ha ehhez hozzávesszük a politikai paletta másik oldalán álló szélsőséges jelölt, Zandberg eredményét is, akkor hármukra összesen a lengyelek közel negyede szavazott a mostani elnökválasztáson.

Ráadásul rájuk inkább a fiatalok szavaztak, így amennyiben Tusk és Kaczynski – vagy lassan esedékes utódjaik – továbbra is szeretné releváns pártot, mindenképpen meg kellene azokat újítani,

hiszen a lengyelek negyede most szavazatával is jelezte, hogy elegük van az elmúlt két évtizedet meghatározó pártokból.

A fiatalítást és a megújulást tekintve a KO talán valamennyivel jobb helyzetben van, hiszen Trzaskowski egy népszerű főpolgármester, akit a 2020-as elnökválasztás után eleve a párt miniszterelnök-jelöltjének szántak 2023-ban, azonban Tusk visszatérésével ez elmaradt, ahogy a párton belüli generációváltás is.

A PiS-nél ezzel szemben valamennyire már érdekesebb ez a kérdés. Ugyan vannak fiatalabb, országosan ismert párttagjaik, vagy a párt körül mozgó politikusok – például Mateusz Morawiecki korábbi kormányfő 56 éves, Mariusz Blaszczak frakcióvezető 55 éves, míg az egyébként nem párttag mostani jelölt, Nawrocki 42, a nem sokára leköszönő Andrzej Duda elnök pedig 53 –, de Kaczynski nem hajlandó kiadni a hatalmat a kezéből, és sajtóhírek szerint a 75 éves Kaczynski azt tervezi, hogy a 2027-es választásnál is ő lesz a pártelnök, miközben a 2023-as választásokon se segített sokat, hogy központi szerepet kapott a kampány során.

Ugyanakkor a párt nézetei, politikája és kommunikációja nem teljesen követte a 21. századot, Kaczynskit még továbbra is olykor az a sérelem vezeti, hogy szerinte Donald Tusk ölette meg ikertestvérét, a smolenski légikatasztrófában életét vesztő Lech Kaczynskit, miközben folyamatosan németügynöközi a kormányfőt.

Amennyiben e két párt releváns akar maradni a 2030-as elnökválasztásra is, akkor mindenképpen meg kellene újulniuk: azonban Tuskéknak a jobbközéptől balra lévő térfélen jelenleg nincs egy őket létükben veszélyeztető politikai erő, addig a PiS-től jobbra álló Konföderáció már most egy középpárt, aminek támogatottsága évről évre nő, a fiatalabb konzervatívok számára pedig Mentzen és Bosak párszövetsége népszerűbb Kaczynski pártjánál.

(Borítókép: Rafal Trzaskowski 2025. május 18-án Lengyelországban. Fotó: Kacper Pempel / Reuters)