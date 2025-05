Megkezdődött a jazidi lányokat rabszolgaként tartó iraki házaspár pere Németországban

A 43 éves férfi és 29 éves felesége ellen 2024 decemberében, a Müncheni Tartományi Fellebbviteli Bíróságán emeltek vádat népirtás, emberkereskedelem, emberiesség elleni bűncselekmények kategóriájába tartozó rabszolgatartás, valamint kínzás és szexuális bántalmazás miatt – írja az MTI.

Mint írják, a hétfői tárgyalást a vádirat felolvasása előtt 45 percre fel kellett függeszteni, mivel a férfi azt mondta, hogy túl gyenge a vallomástételhez. Elmondása szerint előzetes letartóztatása alatt bántalmazták, és hónapokon keresztül egy alagsori cellában tartották. Az ügyészség közleménye szerint a gyanúsítottak – akiket április 9-én vettek őrizetbe Bajoroszágban – az Iszlám Állam terrorszervezet tagjaiként 2015-ben egy akkor ötéves, 2017-ben pedig egy 12 éves,

„rabszolgaként” árusított jazidi kislányt „vásároltak meg” egy iraki piacon.

A férfit emellett azzal is vádolják, hogy szíriai tartózkodásuk alatt rendszeresen nemi erőszakot követett el a két gyerek ellen, akiket fizikai munkára kényszerítettek, gyakran meg is vertek, és vallásgyakorlásukban is akadályoztak. A lányokat a házaspár, mielőtt elhagyta Szíriát, az Iszlám Állam egy másik tagjának adta át.

Szexrabszolga, majd békejogi aktivista

Nadia Murad békejogi aktivista Varga Rékának, az NKE Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kara dékánjának a meghívására érkezett Budapestre. Részt vett a professzor szemináriumán, ahol tartott órát a hallgatóknak, majd szűk körű nyilvánosság előtt még egy előadást is.

2014 augusztusában az Iszlám Állam (IÁ) fegyveresei megtámadták a falut, ahol jazidi kisebbség tagjai éltek és elmondása szerint válogatás nélkül lőtték agyon az embereket. Nadiat akkor elhurcolták, és az Iszlám Állam táboraiban szexrabszolgaként tartották fogva. Többször megerőszakolták, és azzal fenyegették, hogy megölik, ha nem tér át az IÁ követte radikális szunnita iszlámra. Néhány hónappal később megszökött, majd egy moszuli család segítette hamis papírokkal eljutni az iraki Kurdisztánba, amely már nem az iszlám szélsőségesek ellenőrzése alatt állt.

2015-ben megérkezett Németországba, ahol elhatározta, nem fog hallgatni, és elmondja történetét a világnak, hogy mindenki megtudja, milyen rémtetteket hajtottak végre az Iszlám Állam területén.

Nadia Murad történetéről és budapesti előadásáról itt olvashat bővebben.

A NANE Egyesület bántalmazott nőknek és gyermekeknek szóló segélyvonala ingyenesen hívható a +36-80-505-101-es telefonszámon (h., cs., p.: 18:00–22:00, k.: 10:00–22:00, sze.: 12:00–16:00). Az Egyesület segélyvonala külföldről a +36-1-267-4900-as telefonszámon érhető el. További információ az egyesület segélytevékenységeiről a nane.hu oldalon található.

Az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat a nap 24 órájában, Magyarországról ingyenesen elérhető a 06-80-20-55-20-as telefonszámon.

Az áldozatsegítéssel kapcsolatos valamennyi kérdésben 0–24 órában az ország egész területéről hívható az Áldozatsegítő Vonal a 06-80-225-225-ös telefonszámon.