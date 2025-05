Orbán Viktor gratulált az új román elnöknek

Szeretnék gratulálni Nicusor Dannak a romániai elnökválasztáson aratott győzelméhez – írta az X-en Orbán Viktor. A magyar minisztelnök annak is hangot adott, hogy örömmel várja a közös munkát „a Magyarország és Románia közötti együttműködés megerősítésében, népeink javára.”

Hétfőn reggel derült ki, hogy több mint kétmillióval többen szavaztak a román elnökválasztás második fordulójában, mint az elsőben, aminek köszönhetően az első fordulóból csak épphogy továbbjutó független jelölt, Nicusor Dan nagyarányú győzelmet aratott a második fordulóban a korábban magyarellenes kijelentéseiről is ismert szélsőjobboldali George Simionnal szemben.

Azt is megírtuk, hogy ugyanakkor Dan nehéz helyzetben költözhet be a Cotroceni-palotába: az eddig is töredezett parlamentben az első forduló után felbomlott a kormánykoalíció, így miközben a románok tőle várják a megoldásokat, először találnia kellene egy olyan miniszterelnököt, aki valahogy fel tudna mutatni egy parlamenti többséget.

„Mi az összefogás és az együttműködés talaján állunk”

Dan hivatalosan csak azután nevezte magát győztesnek, amikor matematikailag már nem volt esélye Simionnak, hogy megfordítsa a versenyt. „Ez felelősség. Köszönöm azoknak, akik rám szavaztak, és azoknak, akik mellettem kampányoltak. Azoknak, akik nem szavaztak rám, tiszteletben tartom a szavazatukat, és megkérem őket, hogy építsünk közösen egy jó Romániát” – fogalmazott az akkor már hivatalosan is megválasztott elnök Dan.

Végezetül érdemes kiemelni, hogy hatalmas port kavart Orbán Viktor miniszterelnök május 9-i tihanyi beszéde, amelyben a román elnökválasztásról is szólt. A kormányfő kitért arra, hogy a román elnökjelöltek vitájában megszólították Magyarországot a kereszténységgel összefüggésben.

Annyit üzenünk innen a Kárpát-medence közepéről, e szimbolikus helyről, hogy biztosítjuk Románia népét és jövendő elnökét, hogy mi az összefogás és az együttműködés talaján állunk, ezért semmilyen elszigetelést, politikai retorziót nem fogunk támogatni Romániával és annak vezetőivel szemben

– szögezte le, kiemelve, hogy „a kereszténységért és a szuverenitásért folytatott küzdelemben számítanunk kell egymásra”.

Orbán Viktor május 10-én egyeztetett Kelemen Hunorral, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnökével, miszerint a magyar kormány nem kívánja befolyásolni a román elnökválasztás végeredményét. A Konkrétan Rónai Egonnal című műsorban Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter azt nyilatkozta, hogy a magyar kormánynak az RMDSZ álláspontját kell képviselnie.