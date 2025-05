Ukrán hírszerzés: Vlagyimir Putyin nukleáris képességű rakéta kilövésére készül

Az ukrán katonai hírszerzés (HUR) információi szerint Oroszország egy RSz–24 Jarsz típusú interkontinentális ballisztikus rakéta kilövésére készül, amelyet gyakorlati és harci célokra is szánhatnak – összegezte a Reuters.

A HUR szerint a lépés célja kettős:

egyrészt erődemonstráció Ukrajna irányába,

másrészt pszichológiai nyomásgyakorlás az Európai Unióra és a NATO-ra.

A rakétát a tervek szerint az orosz stratégiai csapásmérő erők indítanák a Szerdlovszk régióból, de arról egyelőre nincs információ, pontosan hova irányítanák a fegyvert.

A hírszerzés korábban vasárnap éjjelre jósolta a kilövést, azonban ennek megvalósulásáról eddig nem érkezett hivatalos megerősítés. Ugyanakkor nem ritka, hogy a HUR értesülései néhány napos csúszással válnak valóra.

Hasonló volt a helyzet az orosz invázió megindulásakor vagy a Dnyiprót ért Oresnyik-támadás esetében is. Az RSz–24 Jarsz rakétarendszert akár 10 000 kilométeres hatótávolságra is képesnek tartják, és nukleáris robbanófej szállítására is alkalmas.

Az ukrán információkat egyelőre semmilyen nyugati hírszerzési forrás nem erősítette meg, így a kilövés tényleges célja és időpontja továbbra is kérdéses.