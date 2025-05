A politikai bizonytalanságnál már csak a szocialisták bukása nagyobb a portugál választásokon

Ugyan a parlamenti választásokat magabiztosan megnyerte az előző kormány, a jobbközép Demokratikus Szövetség (AD), azonban a Luís Montenegro miniszterelnök vezette pártszövetség így is távol áll a parlamenti többségtől. Emiatt Montenegro előtt három lehetőség áll: ismét megpróbál parlamenti többség nélkül kormányozni, ami már tavaly sem sikerült, vagy pedig átlép egy vörös vonalat, és vagy a szocialistákkal, vagy pedig a szélsőjobboldal támogatásával próbál kormányt alakítani.

Május 18-án, vasárnap tartottak előrehozott parlamenti választásokat Portugáliában, miután a Luís Montenegro vezette jobbközép Demokratikus Szövetség (AD) pártszövetség kisebbségi kormányától még március 11-én megvonta a bizalmat a parlament.

Montenegrót amiatt buktatták meg, mert a miniszterelnökről kiderült, hogy még mindig részvényese családi cégének, ami felvetette az összeférhetetlenséget, valamint a korrupciós vádakat.

A kormány bukása miatt az elmúlt három évben már a harmadik előrehozott választást tartották az ibériai országban.

A kampány során a többi párt érthetően ezzel is támadta a miniszterelnököt, amellett, hogy a mindössze 11 hónapos regnálása alatt nem sikerült ígéreteinek többségét teljesítenie – ez annak tükrében nem meglepő, hogy Montenegro nem élvezte a parlament többségét, és csak a szociáldemokrata Szocialista Párttal (PS) való alkalmi együttműködésével tudott törvényeket megszavaztatni a parlamentben, ha egyáltalán sikerült.

Montenegro emiatt is kampányolt azzal, hogy aki változást szeretne az országban, mindenképpen pártszövetségére szavazzon, és arra kérte a választókat, hogy parlamenti többséget teremtsenek a pártszövetségnek, mivel csak úgy tudja gazdasági és társadalmi reformjait teljesíteni – a kampány során visszatérő szlogen volt Montenegro szimpatizánsai részéről, hogy „Hagyjátok Luíst dolgozni!”.

Ugyanakkor hiába kért a választóktól Montenegro parlamenti többséget, ettől végül az AD bőven elmaradt.

A szavazatok többségének megszámlálása után így fog kinézni a 230 fős portugál törvényhozás – négy mandátumot még nem osztottak ki, amit a portugál diaszpóra számára tartanak fenn:

jobbközép Demokratikus Szövetség (AD) : 32,7 százalék, 89 mandátum (2023-hoz képest +3,9 százalékpont, +9 mandátum);

szociáldemokrata Szocialista Párt (PS) : 23,4 százalék, 58 mandátum (−4,6 százalékpont, −20 mandátum);

szélsőjobboldali Chega! : 22,6 százalék, 58 mandátum (+4,5 százalékpont, +8 mandátum);

liberális Liberális Kezdeményezés (IL) : 5,5 százalék, 9 mandátum (+0,6 százalékpont, +1 mandátum);

progresszív-baloldali Livre : 4,2 százalék, 6 mandátum (+1 százalékpont, +2 mandátum);

ökoszocialista Egyesült Demokratikus Koalíció (CDU) : 3 százalék, 3 mandátum (−0,2 százalékpont, −1 mandátum);

kommunista Baloldali Blokk (BE) : 2 százalék, 1 mandátum (−2,4 százalékpont, −4 mandátum);

ökobaloldali Emberek–Állatok–Természet (PAN) : 1,4 százalék, 1 mandátum (−0,6 százalékpont, 0 mandátum);

balközép, madeirai lokálpatrióta párt, az Együtt az emberekért (JPP): 0,3 százalék, 1 mandátum (0 százalékpont, +1 mandátum)

Ugyan a legutóbbi, 2024 márciusában tartott választásokhoz képest Montenegróék kilenc mandátummal többet szereztek,

ám az AD még akkor is távol áll a 116 fős parlamenti többségtől, ha összeállnának a 9 mandátumot szerző liberálisokkal.

Montenegro egyedül csak abban az esetben tudna többséget felmutatni, ha összeállna a szocialistákkal vagy a szélsőjobboldali Chegával, ugyanakkor előbbi az ideológiai távolság miatt, utóbbi pedig a szélsőjobboldallal szembeni politikai karantén miatt valószínűtlen – így a legvalószínűbb forgatókönyv, hogy a választás után ismét egy Montenegro vezette kisebbségi kormány alakul, azt ugyanakkor még meg kellene szavaznia a parlamentnek is.

Hatalmasat bukó szocialisták, gyarapodó szélsőjobb

Ennél sokkal rosszabb estéje volt a szocialistáknak, akik 1987 óta a legrosszabb eredményüket érték el Pedro Nuno Santos vezetésével. Összesen 20 mandátumot vesztettek, emiatt pártelnökük, a kampány során ingatlanbotrányba keveredett Santos még az este folyamán bejelentette, hogy hétfőn le is mond pártelnöki posztjáról, azt pedig a következő pártelnök és az elnökség döntésére bízza, hogyan állnak majd hozzá Montenegro lehetséges kormányához.

Az eredményekkel ugyanakkor elégedett lehet az európai szinten a Fidesszel egy pártcsaládban politizáló Chega. Az egykori focikommentátorból bevándorlásellenes politikussá váló André Ventura pártja ugyanis ismét növelte mandátumainak a számát,

sőt, a portugál diaszpórákból érkező szavazatokkal még az is elképzelhető, hogy végül második helyen végez a szélsőjobboldali párt.

A Chega már az előző választáson is sokat erősödött, a mostani második hely pedig értelemszerűen a párt legjobb eredménye lenne – egyben ez azzal is járna, hogy amennyiben a PS végül csak a harmadik helyre futna be, akkor a párt története során először végez a dobogó legalacsonyabb fokán.

Így csakúgy, mint 14 hónappal ezelőtt, most is egy megosztott parlament jött létre, ahol se a baloldalnak, sem pedig a jobboldalnak nincs többsége, mivel Montenegro elvből ellenzi a Chegával való együttműködést. A legnagyobb kérdés, hogy a szocialisták leendő elnöke hogyan viszonyul majd Montenegróékhoz, és hajlandó lesz-e kívülről támogatni kormányát, vagy akár koalícióra lépni a riválissal.

(Borítókép: Luis Montenegro 2025. május 18-án Lisszabonban. Fotó: NurPhoto / Getty Images)