Hatalmas hajrával fordított Romániában Nicusor Dan

Több mint kétmillióval többen szavaztak a román elnökválasztás második fordulójában, mint az elsőben, aminek köszönhetően az első fordulóból csak épphogy továbbjutó független jelölt, Nicusor Dan nagyarányú győzelmet aratott a második fordulóban a korábban magyarellenes kijelentéseiről is ismert szélsőjobboldali George Simionnal szemben. Ugyanakkor Dan nehéz helyzetben költözhet be a Cotroceni-palotába: az eddig is töredezett parlamentben az első forduló után felbomlott a kormánykoalíció, így miközben a románok tőle várják a megoldásokat, először találnia kellene egy olyan miniszterelnököt, aki valahogy fel tudna mutatni egy parlamenti többséget.

Május 18-án, vasárnap rendezték a román elnökválasztás második fordulóját, ahol a választók a függetlenként induló bukaresti főpolgármester, a választásokat végül megnyerő Nicusor Dan, valamint a szélsőjobboldali, etnonacionalista AUR pártelnöke, a kétezres évek során még szélsőjobboldali politikai aktivistából mára elfogadott politikussá váló George Simion közül választhattak.

Már az exit pollok is Dan győzelmét vetítették előre, amit a végül az eredmények nem írtak felül. Az eredmények százszázalékos feldolgozottságánál, 64,72 százalékos részvétel mellett így szavaztak Romániában, valamint a román diaszpórákban:

centrista-technokrata, gazdaságilag liberális Nicusor Dan – 53,6 százalék;

– 53,6 százalék; szélsőjobboldali George Simion – 46,4 százalék.

Dan az exit poll adatok közlése után még nem hirdette magát győztesnek, ugyanakkor akkor elmondott beszéde már így is győzelmi jellegű volt. Emellett érezhetően nagy öröm volt az eredményváróján, de egész Bukarestben: szimpatizánsai az exit poll adatok után utcára vonultak a fővárosban, hogy így ünnepeljék az akkor még csak valószínűsíthető győzelmét.

Minden román elnöke szeretne lenni Dan

Dan hivatalosan csak azután nevezte magát győztesnek, amikor matematikailag már nem volt esélye Simionnak, hogy megfordítsa a versenyt – érdekesség, hogy épp a Digi24 tévécsatornának adott interjút, amikor kiderült, immáron matematikailag is biztos a győzelme. Ekkor visszafogottan arról beszélt, hogy ez nagy felelősséggel jár.

Ez felelősség. Köszönöm azoknak, akik rám szavaztak, és azoknak, akik mellettem kampányoltak. Azoknak, akik nem szavaztak rám, tiszteletben tartom a szavazatukat, és megkérem őket, hogy építsünk közösen egy jó Romániát

– fogalmazott az akkor már hivatalosan is megválasztott elnök Dan.

Miután Dan győzelme biztossá vált, ismét színpadra állt, hogy az eredményváróján ünneplő szimpatizánsok társaságában ezúttal a végeredményeket értékelje. Ebben diplomatikusan megköszönte mindenkinek, aki segített neki a kampány során, szerinte ezt a győzelmet közösen érték el, hiszen szerinte néha nagy gyűlölettel kellett szembesülniük.

Dan szerint hétfőtől új korszak kezdődik Romániában, és arra kért mindenkit, csatlakozzanak hozzá, hogy közösen együtt egy jobb országot építhessenek,

valamint kitért a diaszpórában élőkre is, akiknek megköszönte, hogy ilyen aktívan részt vettek a választáson, és biztosította őket, Románia mindig kiáll értük és segíteni fogja őket.

Továbbra is higgyünk Romániában! Holnap pedig dolgozzunk!

– zárta győzelmi beszédét a megválasztott elnök.

Először győztesnek hirdette magát, végül elismerte vereségét George Simion

Az AUR pártelnökére az első fordulóban az akkor szavazók közel 41 százaléka szavazott, így jobb eséllyel ő fordult rá a második fordulóra – még az első, immáron nem hipotetikus Simion–Dan-versenyt mérő közvélemény-kutatások is közel 10 százalékpontos előnyt mértek számára.

Simion így magabiztos is volt, a héten például többször is kijelentette, hogy vasárnap hatalmas előnnyel fog győzni, amennyiben a választások tiszták lesznek és azt a titkosszolgálatok és a politikai elit nem csalja el – ezzel is megágyazva egy narratívának, amennyiben a két jelölt között szorosabb lenne a verseny és nemcsak jogilag, hanem politikailag is megtámadná az eredményeket.

A választás napján a magas részvételi adatokat látván is arról beszélt, hogy Moldovában illegálisan buszoztatják a választókat szavazni, ezenkívül azt állította mindenféle bizonyíték nélkül, hogy több mint egymillió halott is szerepel a választási jegyzékben, aki leadhatja szavazatát.

Simion az exit pollok nyilvánosságra hozatala után be is jelentette győzelmét, sőt, már azt is kijelentette, hogy a tavalyi, végül érvénytelenített elnökválasztás első fordulójának győztesét, Calin Georgescut fogja kinevezni miniszterelnöknek.

Az AUR pártelnöke amiatt volt magabiztos, mert szerinte már az első forduló előtt készített kutatások is alulmérték valódi támogatottságát, valamint két héttel ezelőtt is közel tíz százalékponttal szerepelt jobban, mint amit az exit pollok mértek.

Ugyanakkor a magas részvétel nem neki kedvezett: ugyan Simion népszerű politikus egy nagyságrendileg is jelentős választói csoport számára, ugyanakkor az elmúlt években elért politikai eredményei mellett nagyon megosztó is. Választásokon az ideológiailag nagyon elkötelezett szavazóbázisára, valamint a sérelmi politizálása miatt a protesztszavazatok egy jelentős részére mindig számíthat, azonban e népszerűsége nem mondható el a román társadalomban.

Miután Dan végül nagy arányban múlta felül a 2010-es évek elején több ízben is magyarellenes kijelentéseket, valamint az úzvölgyi magyar katonai síroknál balhézó Simiont – összesen több mint 829 ezren szavaztak többen a bukaresti főpolgármesterre –,

Simion végül elismerte a vereséget, miután matematikailag már behozhatatlanná vált számára Dan előnye.

A közösségi oldalára feltöltött videóban gratulált Dannak, és kijelentette, hogy ez a románok akarata. Danhoz hasonlóan ő is megköszönte szavazóinak a támogatását, és reményét fejezte ki aziránt, hogy jól képviselte őket.

Itt az ideje, hogy folytassuk harcunkat az igazságosságért, az igazságért, a természetes családért, a keresztény hitért és a szabadságért. Továbbra is fontos és jelentős része leszünk a román társadalomnak

– jelentette ki Simion, aki elismerte, hogy a vereség ennek ellenére keserű, de arra kérte szavazóit, hogy emiatt ne adják fel, és továbbra is küzdjenek Romániáért.

A városi szavazók fordították meg a versenyt

Az első fordulóhoz képest jóval nagyobb volt a részvétel, összesen 2,1 millióval többen adták le a szavazataikat, mint két héttel ezelőtt. Többségük városi körzetből érkezett, de a diaszpórában is hétszázezerrel többen szavaztak, mint az első fordulóban.

Míg két héttel az alacsonyabb részvétel mellett Simion pár megyét leszámítva tarolt egész Romániában – a 47 megyéből 42-ben ő lett az első, valamint a diaszpórában a szavazatok 60 százalékát szerezte meg –, addig a második fordulóban a megyék elosztását tekintve 24-et Dan, 23-at pedig Simion nyert meg.

Dan kifejezetten jól szerepelt a nagyvárosokban, valamint a többségében magyar lakta megyékben,

ahol ezúttal az országos átlaggal majdnem megegyezően vettek részt a választásokon.

Mivel az első forduló után a PSD-ből, a PNL-ből és az RMDSZ-ből álló kormány felbomlott, így Dan első feladata az lesz, hogy találjon egy olyan miniszterelnök-jelöltet, aki valahogy fel tud mutatni egy működőképes többséget a román parlamentben, ami nem lesz könnyű feladat. Ráadásul Romániában nagyon sokan eleve az elnök személyétől várják a megoldást a gondokra a demokratikus intézmények helyett, így a nagy felhatalmazás nagy elvárásokkal is társul.

Hogy ezekhez Dan fel tud-e nőni, az idő dönti majd el.

(Borítókép: Nicusor Dan 2025. május 18-án Bukarestben. Fotó: Andrei Pungovschi / Getty Images)