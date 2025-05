La Stampa: Erdő Péter egyetlen mondata dönthette el, hogy ki legyen a pápa

A Vatikánban úgy vélik, hogy Erdő Péter egyetlen mondata döntő hatással volt a pápaválasztás kimenetelére. A La Stampa elemzése szerint a magyar bíboros megjegyzése jelentősen befolyásolta Pietro Parolin bíboros döntését, hogy visszalépjen, és Robert Francis Prevost támogatására kérje híveit.

A Mandiner beszámolója szerint az olasz lap arról írt, hogy a konklávé idején, május 8-án a Santa Marta vendégházban, ahol a résztvevők megosztották egymással benyomásaikat, Erdő Péter diplomatikus óvatossággal közelített Parolinhoz, és közölte vele:

Eminenciás úr, én és mások is önre szavaztunk volna, de az olasz testvérei nem szavaznak önre.

Marcello Sorgi vatikáni szakértő véleménye szerint ez a kijelentés volt a fordulópont, ami után Parolin – aki egyébként a legesélyesebb olasz jelölt volt – a széthúzó olasz bíborosi támogatottság miatt arra az elhatározásra jutott, hogy híveit Prevost támogatására kéri fel.

Beiktatták XIV. Leó pápát a Vatikánban

Mint megírtuk, a világ új pápát kapott az amerikai Robert Francis Prevost személyében. XIV. Leó pápa ünnepélyes beiktatási ceremóniájára május 18-án, vasárnap került sor. A helyszínre csaknem 200 küldött érkezett a világ minden tájáról – köztük Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, J. D. Vance amerikai alelnök, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Eduárd edinburghi herceg. Magyarországról Sulyok Tamás köztársasági elnök tette tiszteletét a Vatikánban.

XIV. Leó pápa szentbeszédében elődjéről is beszélt. Összefoglalta, hogy mi történt az elmúlt időszakban, valamint névelődjét, XIII. Leót is megemlítette. Kiemelte az egység fontosságát, és röviden bírálta a vallási propagandát is. A frissen megválasztott egyházfő figyelmeztetett a pápaságon belüli hatalomkoncentráció veszélyeire is, és hangsúlyozta: olyan vezetésre törekszik, amely „soha nem enged a tekintélyelvűség kísértésének”. Zárásként arra buzdította a híveket, hogy maradjanak meg „egy népként az egységben”, és „együtt járjunk Isten felé – szeretetben, egymás felé fordulva”. Az ünnepélyes beiktatásról itt olvashat bővebben.

Időbe fog telni azonban, mire XIV. Leó pápa kijelöli a csapatát, vagyis dönt a Római Kúria új összetételéről. Elemzők szerint ez legalább három hónap, de talán több időt is igénybe vehet. Közben arról is mennek a találgatások, hová vezethet a pápa első külföldi útja: ami biztos, a közeljövőben tervben van egy törökországi látogatás. Leó pápa akár Magyarországra is ellátogathat, ugyanis Sulyok Tamás köztársasági elnök vasárnap meghívta őt.