Titkos üzenetek a Fehér Házból: Trump le akarja zárni a gázai háborút, egyre rosszabb a viszonya Netanjahuval

Egyelőre még nem tervezi az amerikai elnök, hogy változtasson a Gázai övezetben zajló háborúval kapcsolatos álláspontján, de két washingtoni forrás is arról számolt be, hogy Trumpot egyre jobban frusztrálják a Közel-Keletről érkező hírek. Közben három nagyhatalom is megfenyegette Izraelt, hogy vegyen vissza a katonai offenzívából.