Részletek derültek ki egy telefonhívásról, Donald Trump nem tudja, mi a következő lépés

Donald Trump a hétfői napot a telefonjával töltötte, több hívást is intézett az orosz–ukrán háborúval kapcsolatban, egészen pontosan azért, hogy végre érdemben is megkezdődhessenek a tárgyalások a tűzszünetről. Volt azonban egy telefonhívás, amiről eddig nem nagyon lehetett tudni. Az Axios amerikai oknyomozó újság szerint az amerikai elnök, miután befejezte beszélgetését Vlagyimir Putyinnal, egy konferenciahíváson vett részt, amelyen Németország, Franciaország, Olaszország, Finnország és az Európai Bizottság vezetője várta a friss híreket Volodimir Zelenszkij mellett.

A lapnak több forrás is nyilatkozott; egyikük konstruktívnak írta le a konferenciahívást, másikuk pedig azt mondta, hogy Volodimir Zelenszkij rossznak ítélte meg. Ez utóbbit erősítheti meg az ukrán elnöknek a nyilatkozata, aki a második hívást úgy írta le röviden, hogy „hosszabb és más jellegű” volt, mint az, amit még a nap elején, a Putyinnal való telefonhívása előtt folytattak le egymással az amerikai elnökkel.

Trump nem akar szankciókat, nem értik az európai vezetők

Az egyik vezető politikus – aki részt vett a hívásban – azt állította, amikor Trump elújságolta nekik, hogy az orosz elnök beleegyezett a tűzszüneti tárgyalások megkezdésébe, zavart csend támadt a vonalban, ugyanis Zelenszkij emlékeztette Trumpot, hogy ez már megtörtént Isztambulban pár nappal korábban. Ezután a többiek is emlékeztették az amerikai elnököt, hogy a béketárgyalások azonnali, 30 napos tűzszünettel történő megkezdése az ukrán elnök ötlete volt, tulajdonképpen nincs is itt semmilyen újdonság. Az Axiosnak nyilatkozó forrás szerint Donald Trump erre nem is reagált érdemben.

Ezután az Oroszországgal szembeni szankciók felől érdeklődtek az európai vezetők, mire Trump azt válaszolta, hogy nem tartja jó ötletnek, mert „Putyin meg akar állapodni”. A forrás szerint ennél a pontnál Giorgia Meloni olasz elnök közbeszólt, és nekiszegezte a kérdést Trumpnak, hogy miért nem lehet két hetes tűzszünetet kötni addig, amíg megkezdik a béketárgyalásokat. Mielőtt érkezhetett volna a válasz, Friedrich Merz is megszólalt, ő azt szerette volna megtudni, hogy Moszkva milyen engedményekre hajlandó.

Donald Trump azzal próbálta nyugtatni az európai vezetőket, hogy Putyin hamarosan előáll egy béketervezettel, ami a tűzszünet és a háború végleges befejezésének a részleteit is tartalmazni fogja. Trump saját bevallása szerint arra kérte Putyint, hogy egy olyan tervezettel álljon elő, amit el lehet fogadni, ne pedig olyat, amit élből elutasítana mindenki. Az oknyomozó újságnak megszólaló forrás szerint a vonal másik végén lévők meglepődtek az amerikai elnök magabiztosságán és elégedettségén, szerintük ugyanis Vlagyimir Putyin álláspontja semmit nem változott az elmúlt hónapokban.

Trump nem tudja, mi következik

A konferenciahívás végén az amerikai elnök azt javasolta, hogy Ukrajna és Oroszország harmadik fél bevonása nélkül kezdje meg a tárgyalásokat, mivel „ők jobban értik a konfliktus részleteit”. Itt újabb ellentét alakult ki, Meloni és Merz ismét megerősítette a régóta hangoztatott álláspontot, miszerint Európának mindenképpen részt kell vennie a tárgyalásokon. „Valakinek bírónak kell lennie” – jelentette ki az olasz elnök, a német kancellár pedig úgy reagált, hogy hozzanak össze egy olyan találkozót, amelyen az összes jelenlévő ország képviselteti magát.

Alexander Stubb egyszerűen csak annyit kérdezett Trumptól, hogy mi lesz a következő lépés, amire először csak annyi érkezett válaszul, hogy „nem tudom”.

Valakinek majd ki kell jönnie a tárgyalásról és el kell árulni, hogy jól, vagy rosszul haladnak. Majd ekkor eldöntjük mi legyen

– tette hozzá Trump, majd azt javasolta, hogy a Vatikánban üljenek le Ukrajna és Oroszország képviselői. Ezt a javaslatot korábban már XIV. Leó pápa is felvetette.

Donald Trump hétfőn arról számolt be a Vlagyimir Putyinnal történt telefonhívása után, hogy a háborúban álló felek azonnal tárgyalásokba kezdenek, de annak részleteit és feltételeit rájuk bízta. A sajtóhírek szerint csaknem két óráig tartó hívásban az orosz elnök kijelentette, hogy készek együttműködni Kijevvel egy békeszerződésről szóló memorandumon, miközben több szakértő is úgy vélekedik, hogy az egyeztetés nem hozott érdemi áttörést, és valójában csak Putyin nyert vele, aki időhúzásra játszik. A telefonhívások másnapján pedig az Európai Unió elfogadta az Oroszország elleni újabb, 17. szankciócsomagot.

(Borítókép: Donald Trump és Vlagyimir Putyin. Fotó: Win McNamee / Getty Images, Sputnik / Vyacheslav Prokofyev / Reuters)