Francia kémhajó indult Vlagyimir Putyin flottája ellen a Balti-tengerre

A francia titkosszolgálat modern felderítő hajója titkos küldetésre indult a Balti-tengerre, ahol feladata az orosz katonai tevékenységek lehallgatása. Sajtóinformációk szerint Oroszország a térséget kémkedésre, szabotázsra és szankciók kijátszására használja – most a NATO-tagországok fokozott felderítő tevékenységgel válaszolnak.

A francia haditengerészet elindította fejlett, Dupuy de Lome nevű felderítő hajóját a Balti-tengerre, ahol feladata az orosz katonai tevékenységek lehallgatása és megfigyelése. A Kieler Nachrichten német újság szerint a hajó péntek óta aktív a térségben, azonban a küldetésről hivatalosan nem közöltek információkat – írja a Bild.

Azt írják, a franciák célja az orosz rádió- és radarjelek lehallgatása, és már az első napon találkoztak is egy korvett típusú hadihajóval, amely az orosz Balti Flotta részeként járőrözött a Skagerrak tengerszoros irányába.

A 101 méter hosszú Dupuy de Lome a francia katonai hírszerzési igazgatóság megbízásából teljesít szolgálatot, és tulajdonképpen egy titkosszolgálati hajó. Személyzete mintegy 100 főből – köztük katonákból és civil szakértőkből – áll. A hajó 11 600 kilométeres hatótávolsággal rendelkezik, és akár 30 napig is megszakítás nélkül kint maradhat a tengeren.

Világszerte bevetették már a hajót

A hajót hivatalosan elektromágneses kutatásokra állították szolgálatba, azonban az elmúlt években világszerte bevetették már különböző hírszerzési feladatok ellátására – többek között Tajvan, Szíria és a Fekete-tenger térségében. Most először indult küldetésre a Balti-tengerre, ahol az orosz tevékenységek miatt a NATO-országok hírszerző szolgálatainak jelentős információs igényei vannak.

A fejlett mérő- és helymeghatározó technikával felszerelt felderítő hajó magas antennái mélyen a szárazföld belsejéből is képesek jeleket fogni. A jobb álcázás érdekében a Dupuy de Lome azonosító jel és hajótörzsszám nélkül közlekedik. Feltételezések szerint a hajó bevetése összefügg a Balti-tengeren történt közelmúltbeli incidensekkel.

Az orosz tevékenységek a Balti-tengeren kiterjednek kémkedésre, szabotázsra, valamint az EU-szankciók kijátszásával történő illegális olajszállításokra is, ami ellen most a francia és német haditengerészet is fellép.