Fenyegetések, háttérmanipuláció, külföldi beavatkozás: George Simion megtámadja az elnökválasztás eredményét

Tovább folytatódik a román elnökválasztási saga: George Simion kedden délután bejelentette, az alkotmánybírósághoz fordul, hogy érvénytelenítsék a szavazás eredményét. Simion szerint két külföldi államban is beavatkoztak a választásba, az őt legyőző ellenfelének a beiktatásán pedig nem vesznek részt a pártjával. Azt állította az AUR vezetője azt állította, csak azért gratulált Nicusor Dannak, hogy ne legyen vérontás.

A magyarellenes cselekedeteiről elhíresült AUR-vezér szerint olyan folyamatok történtek, amik miatt az alkotmánybíróság 2024 decemberében eltörölte az eredetileg kiírt államfő-választás kimenetelét, ezért a legutóbbi szavazással is hasonlóan kell eljárni.

Nem adjuk fel, ez csak a kezdete a román népért vívott nagy győzelemnek

– jelentette ki George Simion, aki azt állítja, hogy Moldovában 100 millió eurót költött az állam „választási turizmusra”, ezen túl pedig Franciaország a közösségi oldalak algoritmusának befolyásolásával avatkozott be a romániai választásba. Utóbbi vádat a Telegram alapítója, Pavel Durov fogalmazta meg hétfőn, azt állítva, hogy a francia külügyi hírszerzés vezetője személyesen kereste meg egy párizsi hotelben, hogy az üzenetküldő alkalmazásán „tiltsa le a konzervatív hangokat”. Durov azt állította, hogy a kérésnek nem tett eleget.

Az első fordulóban még a legtöbb szavazatot begyűjtő Simion arról is beszélt keddi tájékoztatóján, hogy vasárnap csak azért gratulált az őt legyőző Nicusor Dannak, hogy „elkerüljön egy vérontást”. Hozzátette, a szavazatszámlálás helyes volt, de szerinte „óriási manipulációs hálózat” működött a háttérben. A Maszol szerint követelte továbbá, hogy „sürgősen vonják vissza” a Calin Georgescu elleni vádakat.

Az AUR vezetője közölte, nem vesznek részt Nicusor Dan beiktatásán, bábelnöknek nevezve a Bukarest főpolgármesteri székét az elnöki tisztségért elhagyó politikust.

Nem veszünk részt az olyan áldemokratikus formákban, amelyekkel megpróbálják igazolni a hatalom átvételét – sem a miniszterek meghallgatásán, sem az új kormány beiktatásán

– jelentette ki Simion, hogy bojkottálnak minden kormányalakítási konzultációt is. Az elnökválasztást elbukó politikus arról is beszélt, hogy szavazóit és a támogatóit egyre több fenyegetés érte az utóbbi időben, de ő nem fogja hagyni, hogy „egy hajuk szála is görbüljön”.

Emlékezetes, május 18-án, vasárnap rendezték a román elnökválasztás második fordulóját, ahol a választók a függetlenként induló bukaresti főpolgármester, a választásokat végül megnyerő Nicusor Dan, valamint a szélsőjobboldali, etnonacionalista AUR pártelnöke, a kétezres évek során még szélsőjobboldali politikai aktivistából mára elfogadott politikussá váló George Simion közül választhattak.