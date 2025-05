BEST címmel rendezték meg az Egyensúly Intézet NATO által is támogatott konferenciáját, ahol többek között Lech Walesa, Lengyelország korábbi elnöke és Boris Ruge, a NATO főtitkárhelyettese is beszélt.

Az Egyensúly Intézet május 19-én megrendezett, a NATO által is támogatott BEST nevű geopolitikai konferencián Szemerkényi Réka, Magyarország korábbi, Egyesült Államokba delegált nagykövete bevezetőjében elmondta, hogy geopolitikai értelemben új korszakba léptünk, és nagyon fontos, hogy ez a korszak számunkra mit jelent.

Boris Ruge, a NATO főtitkárhelyettese a rendezvényen arról beszélt, hogy Magyarország különösen fontos NATO-szövetséges. Jelenleg rendkívül lényeges időszakba érkeztünk, amikor a Nyugat ellenfelei egyre erősebbek és egységesebbek. Ehhez a NATO-nak is új megközelítésre van szüksége, és meg kell erősítenie magát. Kína, Észak-Korea, Irán és Oroszország között soha nem látott együttműködés alakult ki. Rendkívül fontos, hogy csupán az előző évben Európa és Kanada védelmi kiadásai 20 százalékkal növekedtek. A NATO nem engedi meg, hogy veszélyes hatalmi vákuumok alakuljanak ki a világban. Ukrajnában a NATO érdeke és célja az, hogy minél hamarabb igazságos és konszenzusos béke lépjen életbe. Az euroatlanti és a Indo-csendes-óceáni régiók védelmi napirendje még sohasem kapcsolódott ennyire össze.

Kutnyánszki Zsolt, Magyarország védelempolitikáért felelős államtitkára elmondta, hogy a legfontosabb cél Európa számára a béke és a gazdasági prosperitás. Magyarország célja az, hogy Európa védelmi szempontból erősebb legyen. Az ukrajnai háború hosszú távon határozza meg a térség védelempolitikai struktúráját. Hozzátette, Magyarország hozzáállása a kezdetektől változatlan: mi a diplomáciai megoldást preferáljuk. Magyarország számára rendkívül fontos a védelmi komplexum, vagyis a fegyvergyártás és a védelmi kiadások felpörgetése.

Németh Zsolt, az Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke arról beszélt, hogy amitől ma félünk, hogy Oroszország visszatér Európába. Európa pedig nincs felkészülve – ezen pedig változtatni kell. Európának nem szabad csupán másokra támaszkodnia abban, hogy megvédje magát, ezt önmagának is meg kell oldania. Németország már most arra készül, hogy a legerősebb hadsereggel rendelkezzen Európában, és Lengyelország erőfeszítései is kiemelkedőek. Amióta az Egyesült Államok megkötötte a ritkaföldfém-megállapodást Ukrajnával, Donald Trump hozzáállása láthatóan megváltozott, és közelebb került az invázió áldozatává vált országhoz. Úgy tűnik, aki azt szeretné, hogy Amerika megvédje, annak fel kell keltenie a nagyhatalom érdeklődését. Európának fel kell ébrednie, vagy összetörik. Arról is beszélt, hogy Oroszország – minden valószínűség szerint – a győzelem után nem áll meg Ukrajnánál.

Elszabadulhat a pokol

Lapunk kérdésére Kurt Volker, az Egyesült Államok egykori NATO-hoz delegált nagykövete elmondta, az, hogy minden hadi erőforrását Ukrajnában köti le, minden bizonnyal meggyengítette Oroszországot. Ha egy három évvel ezelőtti és egy mai pillanatfelvételt készítenénk, most Ukrajnát erősebbnek, Oroszországot pedig gyengébbnek látnánk. Tehát ha három évvel ezelőtt Oroszországnak nem sikerült elfoglalnia Ukrajnát, akkor most sokkal kevésbé valószínű, hogy erre képes lesz. Ráadásul erőiket ki kellett vonniuk Örményországból, Szíriából és más területekről is, ami vákuumokhoz vezetett. Aszad összeomlása és a szíriai kormány leváltása egyenes következménye annak, hogy Oroszország meggyengült.

Az igazi kérdés Oroszország számára az, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök meddig erőlteti ukrajnai háborúját. Ezt ő is tudja, és mégis folytatja, mert ideológiai célja a birodalom újjáépítése. Az orosz állam maga is egy birodalom. Sok különböző etnikai csoportból, sok nyelvből, sok vallásból áll. És nagyon érdekes lesz látni, hogy Putyin elég érzékeny-e a folyamatokra, és elég óvatos-e ahhoz, hogy megpróbálja lecsillapítani a dolgokat, mielőtt elszabadul a pokol – mondta lapunknak Volker.

„Sem Magyarország, sem Lengyelország nem tekinthető demokráciának”

Lech Walesa, a Szolidaritás egykori vezetője, volt lengyel államfő az Index kérdésére elmondta, hogy a világ fejlődéséhez szükség van Ukrajna EU-tagságára. A Szolidaritás megszervezéséről elmondta, az volt a szerencséjük, hogy lengyel lett a pápa, ő lett a szervezőerő.

A volt elnök szerint sem Lengyelország, sem Magyarország nem tekinthető demokráciának, ugyanis be kéne vezetni, hogy a tisztviselők csupán egyszer lehessenek újraválaszthatók. a képviselőket pedig vissza lehessen hívni.

A rendszerváltó ikon lapunknak elmondta, hogy amikor ő a kommunizmussal harcolt, mindenki más azt mondta neki, hogy ez a küzdelem képtelenség, azonban bízott benne, hogy megtalálja a megfelelő módszereket. A politikus szerint Lengyelország volt az, amely kiverte az orosz medve fogait.

Úgy gondolja, meg kell értenünk a világtörténelmet Ádámtól és Évától kezdve. Most kontinentális és globális szinten kell látni, mert létezik a helyes fejlődés. És az nem az, amit Trump csinál. Trump vissza akar menni egy lépéssel a blokkok és az országok irányába. Ennek nincs esélye manapság. Mert ez nem felel meg annak a fejlődésnek, amelyben élünk – mondta lapunknak Walesa.

(Borítókép: Németh Zsolt, az országgyűlés külügyi bizottságának elnöke az Egyensúly Intézet BEST című, NATO által is támogatott konferenciáján 2025. május 19-én. Fotó: Egyensúly Intézet)