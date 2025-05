Forró nyár, üres víztározók: riasztást adtak ki a legnépszerűbb nyaralóhelyekre

A német külügyminisztérium (Auswärtiges Amt) figyelmeztette a mediterrán térségbe készülő nyaralókat: idén nyáron extrém hőhullámokra kell számítani, amelyek hőmérséklete akár a 40 fokot is meghaladhatja. A tavalyi év tapasztalatai alapján különösen Görögországban és Olaszországban várható rendkívüli meleg – derül ki a Bild riportjából.

Görögországban már márciusban is szokatlanul meleg volt – a krétai Lasithiben például 33,7 fokot mértek március 16-án, ami inkább májusi értéknek felel meg. A hőség mellett a vízellátás is veszélyben van, különösen a görög szigeteken. Több régióban már most betiltották az ivóvíz használatát a medencék feltöltésére és kertek öntözésére – írja a lap.

Mallorca és Olaszország is veszélyben

Nemcsak Görögország, hanem a spanyol Mallorca szigete is vízhiánnyal küzd már most is. Egyes településeken tilos az ivóvíz használata a medencék feltöltésére és kertek locsolására. A száraz nyári hónapokban további korlátozások várhatók.

Olaszországban szintén kritikus a helyzet, különösen az ország középső és déli részein. Az olasz hatóságok már szárazságfigyelmeztetéseket adtak ki az érintett régiókra, amelyeket az olasz környezetvédelmi hivatal (ISPRA) weboldalán is közzétettek. Közép- és Dél-Olaszországban, valamint Szardínia szigetén jelenleg a közepes figyelmeztetési szintet léptették életbe, míg Szicíliában már most a legmagasabb riasztási fokozat van érvényben.

Tanácsok nyaralóknak

A német külügyminisztérium azt javasolja az utazóknak, hogy

rendszeresen kövessék a helyi időjárás-előrejelzéseket,

és kerüljék a napon való tartózkodást és a zsúfolt helyeket.

A séták és túrák során mindig vigyenek magukkal:

fényvédő készítményeket,

nagyobb mennyiségű ivóvizet,

feltöltött okostelefont,

külön feltöltött power bankot.

A mediterrán térségben nyaralóknak idén különösen fontos, hogy felkészüljenek az extrém időjárási körülményekre, és alkalmazkodjanak a helyi korlátozásokhoz.