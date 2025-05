Robert Ficónak gondja van a Covid-oltásokkal, a családjában több haláleset is történt

Robert Fico szlovák miniszterelnök megerősítette, hogy Szlovákia elutasítja az Egészségügyi Világszervezet (WHO) készülő nemzetközi járványügyi megállapodását. A kormányfő szerint a tervezet túl nagy hatalmat adna a WHO-nak, és kötelezővé tehetné a jövőbeni oltásokat, ami sértené az állam szuverenitását.

Robert Fico a szlovák közmédiában elmondta, hogy a családjában több, vakcinázással összefüggésbe hozható haláleset is történt – idézi a szlovák miniszterelnököt az Infostart.

A kormányfő úgy fogalmazott, hogy már a járvány kezdetén kételyei voltak a gyorsan engedélyezett készítményekkel kapcsolatban, és azóta sem győzték meg az ellenkezőjéről.

A kormány éppen ezért letiltotta az érintett gyártóktól rendelt újabb szállítmányok átvételét. A 2023-ban kötött uniós szerződés alapján Szlovákiának ki kellene fizetnie több millió dózis vakcinát.

A miniszterelnök arról is beszélt, hogy Szlovákia nem támogatja az Egészségügyi Világszervezet járványügyi egyezményét a szervezet genfi közgyűlésén. Robert Fico szerint a WHO válságban van, amit az is bizonyít, hogy az Egyesült Államok kilépett a szervezetből.

„Egy világjárvány esetén az Egészségügyi Világszervezet a világ urává válna” – jelentette ki Robert Fico.

(Borítókép: Robert Fico szlovák miniszterelnök Albániában, Tiranában 2025. május 16-án. Fotó: Atdhe Mulla / Bloomberg / Getty Images)