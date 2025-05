Az unió után Nagy-Britannia is odacsap Oroszországnak, felszólítást küldtek Vlagyimir Putyinnak

Nagy-Britannia május 20-án, kedden új, széles körű szankciókat jelentett be Oroszország katonai, energetikai és pénzügyi ágazatai ellen, fokozva ezzel a Moszkvára gyakorolt nyomást az Európai Unióval összehangoltan – írta az MTI.

A brit külügyminisztérium közleménye szerint a szigetország a hétvégén történt ukrán városok elleni orosz dróntámadásokat követően hozta meg a döntést. A tájékoztatás szerint az új intézkedések az orosz fegyverrendszerek – köztük az Iszkander rakéták – ellátási láncát, a Kreml által finanszírozott információs műveleteket és olyan pénzügyi intézményeket céloznak, amelyek segítenek Oroszországnak kijátszani a szankciókat.

Felszólítjuk Vlagyimir Putyin orosz elnököt, hogy azonnal egyezzen meg teljes, feltétel nélküli tűzszünetről, hogy tárgyalásokat lehessen folytatni az igazságos és tartós békéről

– mondta David Lammy brit külügyminiszter.

Keir Starmer miniszterelnök és a nagyobb uniós országok vezetői közösen felszólították Washingtont, hogy csatlakozzon hozzájuk az ukrajnai tűzszünet elutasítása miatt Oroszországgal szembeni szigorúbb szankciók bevezetésében.

Egyértelműen kijelentettük, hogy a béketörekvések késleltetése csak megkétszerezi elhatározásunkat, hogy segítünk Ukrajnának megvédeni magát, és szankcióinkkal korlátozzuk Putyin háborús gépezetét

– közölte Lammy.

Az új brit szankciók 46 olyan pénzügyi intézményt is sújtanak, amelyek London szerint segítenek Oroszországnak kijátszani a szankciókat. Ezen felül tizennyolc további hajó került listára, amelyeket a nyugati korlátozások kijátszására és az orosz nyersolajexport fenntartására használt orosz „árnyékflotta” részeként nevezett meg. A flottával kapcsolatban álló személyek is érintettek, köztük egy brit állampolgár is, aki London szerint hajókat és személyzetet toborzott.

Szankció alá került a Social Design Agency szervezet is, amit dezinformációs szervezetnek minősítettek és azzal vádoltak, hogy európa szerte tüntetéseket próbáltak szítani.

Nagy-Britannia azt is közölte, hogy együttműködik nemzetközi partnerekkel annak érdekében, hogy csökkentsék a hordónkénti 60 dolláros olajárplafont, hogy így korlátozzák az Oroszország által a szolgáltatásokért és szállításért kiszabható árat.