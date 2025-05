Donald Trump fia egyre nyíltabban beszél elnöki ambícióiról

Donald Trump Jr. szerdán a katari gazdasági fórumon kijelentette, hogy nem utasítaná el kategorikusan a jövőbeli elnökjelöltség lehetőségét. „Talán egy nap eljön az a hivatás” – fogalmazott Trump fia, aki jelenleg a Trump Organization alelnökeként dolgozik, de aktívan segíti apja második kormányzatát is. A MAGA mozgalom egyik legkiemelkedőbb alakjaként számon tartott Trump Jr. egyre inkább potenciális utódként tekint apja politikai örökségére.

A Trump-dinasztia folytatódását sejtetik Donald Trump Jr. legutóbbi nyilatkozatai, amelyekben az amerikai elnök legidősebb fia nem zárta ki, hogy egyszer ő is megpályázza a Fehér Házat.

Trump Junior a dohai fórumon hangsúlyozta, hogy szerinte apja „valóban megváltoztatta a Republikánus Pártot”. Ez a kijelentés is arra utal, hogy a Trump család politikai befolyása túlmutathat Donald Trump második elnöki ciklusán. A fiatalabb Trump jelenleg kettős szerepet tölt be: vezető pozíciót foglal el a családi vállalkozásban, ugyanakkor kulcsszerepet játszik apja adminisztrációjának alakításában is.

Trump Jr. különösen aktív abban, hogy biztosítsa a kormányzat kulcspozícióiban lévő személyek lojalitását és ideológiai elkötelezettségét a Trump-vonal iránt. Emellett a közösségi médiában is az egyik leghatékonyabb Trump-párti „harcos”, aki rendszeresen védi apja politikáját és kritizálja az ellenzéket.

Ellentmondásos nyilatkozatok

Márciusban az ifjabbik Trump még cáfolta azokat a pletykákat, amelyek szerint fontolgatná a 2028-as elnökjelöltséget. Akkor kiemelte, hogy ő volt az, aki meggyőzte apját J. D. Vance jelölésére az alelnöki posztra, akit „a Republikánus Párt azonnali hatalmi tényezőjeként” jellemzett.

A katari eseményen Trump elnök fia védelmébe vette apja adminisztrációjának megközelítését, különösen a kereskedelmi politika terén. Állítása szerint ez nem jelent fenyegetést az amerikai gazdaság ereje számára. „A változások időt igényelnek” – idézi a Politico Trump Junior nyilatkozatát, aki azt is hozzátette, hogy az amerikai állampolgárok Trump kereskedelmi politikájával kapcsolatos félelmeit nagyrészt a média „hisztériája” táplálja.

Alkotmányos korlátok és spekulációk

Érdemes megjegyezni, hogy bár Donald Trump alkotmányosan nem indulhat harmadszor elnökjelöltként, maga is felvetette azt a gondolatot, hogy esetleg 2028-ban ismét megpályázhatná a pozíciót. Ez a spekuláció további feszültséget teremt a republikánus politikai színtéren, ahol sokan már most a Trump utáni érára készülnek.

Trump Jr. szerdai nyilatkozatai egyértelműen jelzik, hogy a Trump család politikai ambíciói nem érnek véget 2029-ben, és a dinasztikus folytonosság kérdése komoly tényezővé válhat a következő elnökválasztási ciklusban.