Terrorcselekménnyel vádol a brit rendőrség egy híres ír rappert

A Kneecap nevű ír hiphop banda egyik tagját terrorizmussal kapcsolatos bűncselekménnyel vádolja a brit rendőrség, amiért az egyik koncertjükön a Hezbollahot támogató zászlót lengetett. A trió fellépéseiről több hasonló, aggályos videó is előkerült, ezek miatt a hatóságok tovább vizsgálódnak.

Terrorizmussal kapcsolatos bűncselekménnyel vádolják az ír hiphop banda, a Kneecap egyik tagját, miután egy londoni koncerten a betiltott Hezbollah terrorszervezetet támogató zászlót mutatott be – adta hírül a BBC.

A 27 éves belfasti Liam O'Hanna ellen egy 2024. november 21-én tartott londoni koncertje miatt emeltek vádat. A Mo Chara művésznéven fellépő férfinek június 18-án, szerdán kell megjelennie a Westminster-i Bíróságon.

A hírcsatorna információ szerint a rendőrség terrorelhárítási parancsnoksága 2025. április 22-én értesült egy videóról, amely az eseményről készült. Ennek alapján indult nyomozás az előadó ellen, aminek eredményeként az ügyészség most vádat emelt. Május elején a hatóságok azt is közölték, hogy olyan felvételek ügyében is vizsgálódnak, amiken a banda tagjai állítólag brit parlamenti képviselők megölésére szólítanak fel, és azt kiabálják, hogy „fel a Hamasz, fel a Hezbollah”. A BBC megjegyzi, hogy mindkét szervezet tiltottnak minősül az Egyesült Királyságban, és bűncselekménynek számít a támogatásuk kifejezése.

A provokatív dalszövegeiről is ismert Kneecap tagjai azt állítják, hogy soha nem támogatták a fenti szervezeteket, és nem uszítottak senkit sem erőszakra. A három fős együttes szerint a szóban forgó jeleneteket kiragadták a szövegkörnyezetükből. A banda több koncertjét is lemondták a videók megjelenése óta, de nem az összeset, következő fellépésüket május 23-ra, péntekre tervezik a dél-londoni Brockwell Parkban, ahol a Wide Awake fesztivál fő fellépői lesznek.

A Kneecap-et 2017-ben alapította a három barát, akik Mo Chara, Móglaí Bap és DJ Próvaí művészneveken zenélnek. A tró hírnevét leginkább egy, az együttesről készült, azonos nevű film dobta meg, amit Oscar-díjra is jelöltek. A produkcióban olyan színészek szerepelnek mint Michael Fassbender, és 2025-ben elnyerte a Brit Filmakadémia (BAFTA) díját.

A BBC közölte, hogy 2025 áprilisában a zenekar több kritikát is kapott és gazdasági következményekkel is szembesült, miután márciusban az amerikai Coachella zenei fesztiválon viselt ruháikon a gázai háborúról szóló üzeneteket jelenítettek meg. Szponzoruk és booking-ügynökük, az Independent Artist Group (IAG) ejtette őket, Sharon Osbourne, a brit X Faktor egykori zsűritagja pedig felszólított, hogy vonják vissza Kneecap amerikai munkavállalási vízumát. Az eset után több videó is előkerült korábbi fellépéseikről, amiket a terrorelhárítás vizsgálni kezdett.

Korábban Kemi Badenoch, a Konzervatív Párt vezetője is megosztott egy ilyen videót és bírálta a munkáspárti kormányt, amiért 2024-ben megegyezett a zenekarral abban az ügyben, amit még minisztersége idején ő indított el, mikor megvont a bandától egy művészeti ösztöndíjat.