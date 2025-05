Benjamin Netanjahu: Végezhettünk a Hamász egyik vezetőjével, addig harcolunk, míg a teljes Gázai övezet Izraelé nem lesz

Az izraeli miniszterelnök fél év után tartott ismét sajtótájékoztatót, ahol többek között a Gázai övezet és a Hamásznál lévő túszok sorsáról is beszélt. Kiemelte, hogy ideiglenes tűzszünetre is hajlandó a túszok elengedéséért, de a humanitárius válság megoldását is megemlítette.