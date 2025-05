Születésnapi parádéra készül az Egyesült Államok elnöke

Június 14-én kettős ünnepre készül az Egyesült Államok: az amerikai hadsereg fennállásának 250. évfordulóját, valamint Donald Trump amerikai elnök 79. születésnapját egyszerre ünneplik Washingtonban – írja az Euronews.

A Fehér Ház ezt az egybeesést nemcsak szimbolikusnak, de tökéletes alkalomnak is látja arra, hogy valóra váltsa Trump régi álmát – egy grandiózus katonai parádét a nemzeti főváros szívében. Az elképzelés azonban nem mindenkiből vált ki lelkesedést.

A hadsereg megalakulásának napja – 1775. június 14. – történelmi mérföldkő, amelyet különféle eseményekkel már javában ünnepelnek: fegyver- és járműbemutatók, koncertek, fitneszversenyek szerepelnek a programban. A katonai parádé azonban csak nemrég került képbe, miután Trump is bekapcsolódott a szervezésbe. A hivatalos kommunikáció szerint az esemény az amerikai katonák önfeláldozásának tiszteletéről szól – de sokan ezt inkább az elnök személyes egójának ünnepeként értelmezik.

Trump régi vágya, hogy Párizs mintájára Amerika is díszlépésben, tankokkal és vadászgépekkel ünnepeljen, most először ölt testet ekkora léptékben. A tervek szerint mintegy 7000 katona, 120 jármű, 25 Abrams tank és 50 helikopter vonulna fel a Pennsylvania Avenue-n, miközben tűzijáték és egész napos fesztivál zajlik a National Mallon. A látványos koncepció azonban nemcsak a város vezetésében, de a közvélemény egy részében is komoly aggodalmat kelt.

A kritikusok szerint Trump túl messzire megy: a Columbia kerület polgármestere, Muriel Bowser már korábban jelezte, hogy a tankok súlyos károkat okozhatnak az utakban, és milliós javítási költségekkel kellene számolni. Mások szerint a katonai parádé eszméje eleve idegen az amerikai politikai kultúrától – nem a királyok vagy diktátorok országában élünk, hangzik el gyakran. Az Our Revolution nevű mozgalom több mint 100 városban szervez tiltakozó akciókat No Kings Day néven, míg a közösségi médiát ellepték a gúnyos mémek és késő esti show-műsorok poénjai.

Bár a hivatalos becslések szerint az idei parádé olcsóbb lesz, mint a Trump első ciklusa alatt meghiúsult, 92 millió dollárosra tervezett változat, a költségek még így is sok tízmillió dollárra rúgnak – egy olyan időszakban, amikor a költségvetési takarékoskodás jelszava uralja a washingtoni kormányzati diskurzust. A történelmi évforduló megünneplése keveseket zavar, de hogy ez mennyire szól valójában a hadseregről, és mennyire Trumpról – nos, épp ez a kérdés osztja meg az amerikai közvéleményt.