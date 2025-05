Az Európai Bizottság arra kéri a magyar kormányt, hogy vonja vissza az átláthatósági törvényjavaslatot

A Népszava kérdésére az Európai Bizottság egyik szóvivője elmondta, hogy ha az úgynevezett „közélet átláthatóságáról” szóló törvényjavaslatot – amelyet május 13-án nyújtott be Halász János fideszes országgyűlési képviselő – a jelenlegi formájában fogadnák el, az az uniós alapelvek és jogszabályok súlyos megsértését jelentené.

A szóvivő a lapnak azt is megjegyezte, hogy nagy jelentőséget tulajdonít a civil társadalom szerepének a bizottság, valamint a gyülekezési szabadság védelme mellett is elkötelezettek, továbbá „a civil társadalom munkáját EU-szerte elősegítő környezet kialakítását is támogatják, többek között a finanszírozáshoz való hozzáférés tekintetében is”.

Az Index is beszámolt róla, hogy május 13-án nyújtotta be Halász János fideszes országgyűlési képviselő című törvényjavaslatot, amellyel korlátoznák és keményen büntetnék is a külföldi finanszírozású és a külföldről támogatott, onnan adományokat kapó médiumokat, sajtóorgánumokat, civil szervezeteket, egyesületeket.

Sokan politikai bosszúnakés „a putyini úton tett újabb lépésnek” nevezték a törvényjavaslatot. Több újság szerkesztősége közösen állt ki ellene, az ügyvédek szerint pedig Alaptörvényt sérta tervezet. Az aHang és az aPontok közössége a törvény miatt országos tüntetéssorozat szervezéséről döntött. Mint írták, a kormány „hadüzenetet küldött mindenkinek, aki nem ért velük egyet”.