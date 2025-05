Többször is megszúrta osztálytársát egy 13 éves diák Berlinben

Egy 13 éves fiú többször is megszúrta egyik osztálytársát egy berlini általános iskolában csütörtökön. A vita a tornateremnél tört ki, a sértett vérző nyakát fogva rohant ki az öltözőből, rajta sürgősségi műtétet végeztek el, az állapotát stabilizálták. Az elkövető elmenekült, azóta is keresik. Az ügyben a hatóságok a támadó családját és barátait is kihallgatják.