Több milliárd dollárra perli a New York Timest egy amazóniai törzs, amiért pornófüggőnek állították be őket

Egy amazóniai törzs 180 millió dollárra (65 milliárd forintra) perli a New York Timest, a TMZ-t és a Yahoo-t, mert állításuk szerint a nagy sebességű internet-hozzáférésükről szóló tudósítások azt a benyomást keltették, hogy törzsük tagjai pornófüggővé váltak. A marubo törzs szerint a média torzítva ábrázolta közösségüket.

A körülbelül 2000 fős marubo törzs rágalmazási pert indított az amerikai sajtó ellen, miután úgy érezte, hogy a médiában megjelent beszámolók hamisan ábrázolták őket. A törzs tagjai szerint a tudósítások azt az üzenetet közvetítették, hogy „képtelenek kezelni az internetet alapszinten”, és hogy „fiataljaikat eluralta a pornográfia”.

A vita a New York Times kilenc hónappal ezelőtti cikkével kezdődött, amely arról számolt be, hogy a marubo törzs hozzáférést kapott a Starlink műholdas internetszolgáltatáshoz. A cikk szerint a törzs „már ugyanazokkal a kihívásokkal küzd, amelyek évek óta gyötrik az amerikai háztartásokat is”, beleértve azt, hogy „kiskorúak hozzáférnek a pornográf tartalmakhoz” – számolt be a BBC.

Érzékeny és árnyalt feltárás

Más sajtóorgánumok szenzációhajhász módon dolgozták fel a cikket. A TMZ például olyan címmel jelentkezett, amely a pornófüggőségre utalt. A reakciók hatására a New York Times egy héttel később pontosító cikket jelentetett meg „Nem, egy távoli amazóniai törzs nem vált pornófüggővé” címmel.

Enoque Marubo közösségi vezető és Flora Dutra brazil aktivista, aki segített a 20 darab, egyenként 15 ezer dolláros (5,4 millió forint) Starlink antenna elosztásában, azt állítja, hogy a cikkek „globális médiavihart” szítottak. Ez szerintük „megaláztatásnak, zaklatásnak és helyrehozhatatlan károknak” tette ki őket.

A New York Times szóvivője védelmébe vette a cikket: „E cikk bármilyen tisztességes olvasata azt mutatja, hogy ez egy érzékeny és árnyalt feltárás volt az új technológia előnyeiről és bonyodalmairól egy távoli őslakos faluban”. A lap határozottan lép fel a per ellen.