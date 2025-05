Majdnem megfojtott egy férfit egy kenguru Ausztráliában

Egy hatalmas termetű kenguru kis híján megfojtott egy férfit egy út szélén Ausztráliában. A nem mindennapi jelenetet egy autóban ülő nő szúrta ki, aki a BBC-nek mesélte el a látottakat. Elmondása szerint az állat a térséget sújtó árvíz miatt ragadhatott a területen.

A nő a férjével utazott autóban, amikor egy hatalmas kenguru miatt lassított, de az állat nem ijedt meg, hanem egy férfit vett üldözőbe, akit utolért, és egy „bokszmérkőzés” alakult ki a felek között. Az állat megpróbálta megfojtani ellenfelét, de miután a szemtanú férje kiszállt az autóból, a kenguru elmenekült.

Megszólalt a kenguruval összecsapó férfi is, aki megerősítette a fojtási kísérletet. Néhány pillanatra pedig a víz alá került. Emellett arról számolt be, hogy egy évvel ezelőtt egy fehér cápa támadta meg.

Egy szakember is megszólalt, aki arról számolt be, hogy a szomszédja két kutyáját is elveszítette hasonló körülmények között. Hozzátette, hogy a kenguruk a víz közelébe menekülnek a ragadozók elől, valamint az állat saját maga védelmében lépett fel így.

2022-ben volt példa arra, hogy egy 77 éves férfi halt meg, miután rátámadt a háziállatként tartott kenguruja. Ugyanebben az esztendőben egy 69 éves golfozó sérült meg hasonló miatt.