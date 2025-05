Újabb országban vezethetik be egy éven belül az eurót

2026-ban Bulgáriában is bevezethetik az eurót. Az ország sikeresen kezeli az inflációt, és az Európai Bizottság úgy látja, hamarosan teljesíti az utolsó feltételeket is, amik az euroövezethez való csatlakozáshoz szükségesek.

Bulgária közel áll ahhoz, hogy teljesítse a valutastabilitásra vonatkozó kritériumokat, így várhatóan akár már jövőre csatlakozhat az eurozónához – adta hírül a Bloomberg.

A portál forrásaira hivatkozva arról számol be, hogy az Európai Bizottság úgy számol, a balkáni ország hamarosan teljesíteni fogja az utolsó feltételeket is ahhoz, hogy bevezethessék az uniós valutát. Hozzáteszik, maguk a bolgár tisztviselők is erre számítanak, és az ország komoly előrelépéseket ért el az infláció kezelése terén.

Az Európai Bizottság és az Európai Központi Bank június 4-én teszi közzé az országról szóló konvergenciajelentését. A lap szerint egy megfelelő értékelés komoly mérföldkő lenne az euróra való átváltás felé vezető úton.

Azt, hogy a jelenlegi bolgár valutát, a levát végül milyen árfolyamon cserélhetik a közös valutára, az unió pénzügyminiszterei határozhatják meg. A dolgok kedvező alakulása esetén erre akár már júliusban sor kerülhet.

Ha sikerülne bevezetniük az eurót, az jelentős politikai és gazdasági siker lenne az unió legszegényebb tagállamának és az ország kormányának. Az elmúlt tíz évben egyedül Horvátországnak sikerült elérnie az eurozónához való csatlakozást, ott 2023-ban tértek át a közös valutára.