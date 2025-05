Összeesküvésnek nevezték Donald Trump elméletét Dél-Afrikában

A dél-afrikai rendészeti miniszter pénteken reagált Donald Trump amerikai elnök szavaira, kijelentve, hogy nincs „fehérek elleni népirtás” a Dél-afrikai Köztársaságban. Az Egyesült Államok államfője szerdán kemény vádakkal szembesítette dél-afrikai kollégáját, de a rendészeti miniszter, Senzo Mchunu szerint az országában elkövetett emberölések kérdését mindig is eltorzították, és kiegyensúlyozatlanul számoltak be róla.

Dél-Afrika nem szembesül „fehérek elleni népirtással”, az az állítás, amely szerint a farmokon elkövetett gyilkosságok áldozatainak többsége fehér, a statisztikák eltorzítása – jelentette ki pénteken az ország rendészeti minisztere az MTI beszámolója szerint.

„A népirtással kapcsolatos összeesküvésre vonatkozó elmélet teljességgel megalapozatlan és minden bizonyíték nélküli” – mondta Senzo Mchunu, visszautasítva Donald Trump amerikai elnök kijelentéseit, aki Cyril Ramaphosa dél-afrikai elnökkel találkozva ismételten hangoztatta, hogy fehér földművesek ezreit ölték meg.

„A dél-afrikai emberölések kérdését mindig is eltorzították, és kiegyensúlyozatlanul számoltak be róla” – jelentette ki Senzo Mchunu újságírók előtt, hozzátéve, hogy „az igazság az, hogy a farmokon elkövetett gyilkosságok mindig is érintettek afrikaiakat (feketéket), és egyre nagyobb számban”.

Negyedévi bűnügyi statisztikákat ismertetve Mchunu rámutatott, hogy farmok elleni támadásokban a múlt év utolsó három hónapjában megölt 12 és az idei év első három hónapjában meggyilkolt hat ember közül egy-egy volt fehér.

„Nem tagadjuk, hogy az országban magas a bűnözés szintje, de ez minden régióra, a falusi és a városi övezetekre egyaránt érvényes” – tette hozzá a miniszter. Senzo Mchunu kifejtette, hogy a rendőrség rendszerint nem kategorizálja faji alapon a bűncselekményeket, de kivételt tesz a farmokon elkövetett gyilkosságok esetében, „a fehér lakosság elleni népirtásra vonatkozó vádak miatt”.

A miniszter tagadta azt is, hogy Dél-Afrikában kisajátítanák a fehér gazdák földjeit. A rendőrség észlelt néhány törvénytelen földfoglalást, elsősorban városok környékén, de a kormány semmilyen kisajátítást nem rendelt el – jelentette ki a rendőrminiszter.

Újságcikkekkel, videókkal és fényképekkel is készült

Mint írtuk, Donald Trump amerikai elnök szerdán találkozott dél-afrikai kollégájával, akivel a tárgyaláson felmerült a fehér népirtás kérdése, amelyet Cyril Ramaphosa tagadott. Az amerikai elnök később az Ovális Irodában mutatott újságíróknak cikkeket arról, hányan halnak meg, és menekülnek Dél-Afrikából az erőszak és rasszizmus miatt.

Az Egyesült Államok elnöke a találkozón egy videórészletet is bemutatott, amelyben Julius Malema dél-afrikai ellenzéki politikus a Shoot the Boer (vagyis a Lődd le a búrt) című dalt énekli, majd egy másik videóban szereplő sírokról azt állította, hogy fehér farmerek nyugszanak bennük. Ramaphosa értetlenül nézte a felvételt, és megkérdezte, hogy hol készült a videó. Ezt követően Donald Trump fényképeket mutatott, amelyeken szerinte meggyilkolt fehér farmerek láthatók.