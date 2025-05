Így működik a Fehér Ház Kft., Donald Trump elnök sajátos családi üzleti modellje

A külföldi vezetőknek és az amerikai nagytőkéseknek is gyorsan leesett az elnök első 100 napja alatt hozott döntései és a hol bevezetett, hol visszavont vámháborús rendeletei nyomán, hogy tulajdonképpen nem államférfi, hanem dörzsölt kapitalista vállalkozó mentalitásával kell a világ jelenleg legerősebb országának élén álló elnökhöz közelíteni. Aki ezt megértette, és így is cselekedett, az jól járt. Aki kekeckedett, az a rövidebbet húzta.

Trump már 2024 szeptemberében jelezte, hogy megválasztása esetén kriptoelnök lesz, és csökkenti a kriptovaluta-vállalkozásokra nehezedő szabályozás terheit. Még beiktatása előtt elindította saját kriptovalutáját, $TRUMP-ot. Ez tulajdonképpen egy memecoin, vagyis mémérme.

A $TRUMP token a debütálást követő kevesebb mint három óra alatt nyolcmilliárd dolláros piaci tőkeértékre robbant, teljes készlete egymilliárd darab, az induláskor 200 millió darab állt rendelkezésre. Érdekes az is, hogy az elnök – Ferenc pápa temetését leszámítva – első külföldi útja egy három arab országot érintő minikörút volt Szaúd-Arábiában, Katarban és az Egyesült Arab Emírségekben. Ez utóbbi állomásán egy helyi alap bejelentette, hogy 2 milliárd dollárt fektet be egy dollárhoz kötött kriptovalutába, ún. stabilcoinba, méghozzá a World Liberty Financialnál, amelyet az elnök fiaival, Eric Trumppal, Donald Trump Jr.-ral és Barron Trumppal, valamint más partnerekkel közösen jegyez.



Már tavaly is épültek Trump név alatt toronyházak Dubajban, az Egyesült Arab Emírségekben és a szaúdi Dzsiddában, méghozzá egy állami kapcsolatokkal rendelkező szaúdi partneren keresztül. Idén áprilisban egy ingatlanfejlesztő egy Trump brand alatt futó luxus lakó- és golfüdülő tervét mutatta be egy 5,5 milliárd dolláros állami tulajdonú megaprojektben a katari fővárosban, Dohában. Mindez egy olyan eseményen történt, amelyen részt vett Eric Trump, a Trump Organization ügyvezető alelnöke és egy katari miniszter. A Trump-adminisztráció és a család vállalata további felhőkarcolókat tervez Rijádban és Abu-Dzabiban.

Ezenkívül az Egyesült Arab Emírségek, Szaúd-Arábia és Katar állami vagyonalapjai több mint 3,5 milliárd dollárt ajánlottak fel egy Jared Kushner, Trump veje által vezetett kockázatitőke-alapnak. Ott van az a szerény ajándék is, amelyet a katari uralkodócsalád szánt Donald Trumpnak egy 400 millió dollár értékű luxus Boeing 747-es repülőgép formájában, amely ideiglenesen helyettesítené a több mint 40 éves elnöki repülőgépeket, amíg az új változatok el nem készülnek.

A golf is jó pénzt hoz. Közismert, hogy a nagy golfozó hírében álló elnök azért a meccseken kicsit mindig rásegít, hogy ő nyerjen. Legutóbb a floridai Doralban található klubjában rendezte meg a Szaúd-Arábia által támogatott LIV Golf League versenyt. Trump, aki maga is részt vett a megmérettetésen, a pálya bérbeadásával és a résztvevők fogadásával keresett pénzt.

Ha áldozol rá, lehetsz a barátom

Köztudott az is, hogy az üzletember/elnök kész adományokat elfogadni könyvtára számára azoktól a magáncégektől vagy személyektől, akiket beperelt. Például az ABC News és annak sztárműsorvezetője, George Stephanopoulos beleegyeztek, hogy 15 millió dollárt fizetnek a Trump-könyvtár alapjának, hogy így siettessék a peren kívüli megállapodást a rágalmazási ügyben.

Korábban az Elon Musk tulajdonában lévő X médiaplatform megegyezett abban, hogy mintegy 10 millió dollárral kártalanítja az elnököt, amiért a Capitolium 2021 januári támadása után felfüggesztették fiókját. Mindezt annak ellenére, hogy Trump ügyvédeinek eredeti keresetét egy bíróság már elutasította. A Mark Zuckerberg tulajdonában lévő Meta pedig elfogadta, hogy 25 millió dollárt fizet, ugyancsak a fiók felfüggesztéséért. Zuckerberg és Jeff Bezos, az Amazon tulajdonosa is egy szemmel látható összeggel támogatta az elnöki beiktatás napjának pazar rendezvényeit.

A Twitter- és Facebook-fiókjainak bezárásával végül is jó pénzt csinált Donald Trump, hiszen elindította Truth Social névre keresztelt közösségi oldalát, amelyet idővel tőzsdére akar vinni egy fedőcég segítségével. Annak ellenére, hogy a cégnek nincs bevétele, van viszont komoly működési vesztesége, tőzsdei értékét már most 5,65 milliárd dollárra teszik, és a Trump tulajdonában lévő mintegy 115 millió részvény nagyjából 3 milliárd dollárt ér. A nem túl erős látogatottsági adatokkal rendelkező cég legfőbb értéke a magához az elnökhöz fűződő kapcsolat – írta az El Pais.

Végül a két legfrissebb kezdeményezés. A családi vállalkozás Washington elegáns negyedében, Geogetownban akar nyitni egy elit klubot Executive Branch név alatt. Ezt egyértelműen a leggazdagabb és legbefolyásosabb üzletembereknek, politikusoknak szánják, ahol tovább lehet intézményesíteni a befolyásszerzést, már ha a belépő kipengette a tagsági díjat, ami félmillió dollár(!) lesz. Eric Trump pedig a héten Vietnámban járt, ahol meleg, baráti fogadtatásban részesült, vélhetően ennek lesz az eredménye az a tervezett, másfél milliárd dollár értékű luxus lakópark megépítése is, amelyet Hanoi külvárosában húznak fel.

Mindenki másképp csinálja…

Ne legyünk igazságtalanok, hiszen a másik oldalon, vagyis a demokratáknál sem csak angyalok ülnek. Nem véletlenül lett botrány Joe Biden fiának, Hunternek a még tíz évvel ezelőtti mesterkedéseiből Ukrajnában. Igaz, Joe Biden akkor még Barack Obama alelnöke volt, de azért mégiscsak ott volt a tűz körül. Kicsit fura volt, hogy Joe Biden elnökségének utolsó napján büntetlenséget biztosított fiának és néhány hozzá közelálló személynek.

Az Index Yaro Patrice Amerika-szakértőhöz fordult, hogy kiderítsük, vajon amit Donald Trump csinál, az egyedi az amerikai elnökök történetében, vagy sem. A külpolitikai szakértő rögtön felhívta a figyelmet, hogy az amerikai politikai rendszerben a vagyon és a hatalom összefonódása nem új jelenség. A XIX. század végéig szinte kizárólag vagyonos emberek lehettek elnökök, amit részben strukturális okok magyaráztak. Bár az elnöki tisztségre soha nem volt vagyoni cenzus, a tagállami kormányzói pozícióra – amely gyakran az elnökség felé vezető első lépcsőfok volt – igen. Ez pedig de facto biztosította, hogy csak tehetősek juthassanak el a legmagasabb politikai tisztségekig.

Régebben a rendszer egészét átjárta ez a fajta elitizmus. Nem szabad elfelejteni, hogy sokáig a választójog sem volt teljes körű: vagyoni cenzusok és szavazási adók akadályozták a szegényebb rétegek politikai részvételét.

Donald Trump az eddigi leggazdagabb elnök

A szakértő elmondta, hogy jelenlegi ismereteink szerint Donald Trump az amerikai történelem leggazdagabb elnöke. Míg korábban is voltak milliomos elnökök, milliárd dolláros vagyonnal még soha senki nem került a Fehér Házba. Trump ráadásul hivalkodó módon még mutogatja is gazdagságát: arannyal bevont bútorok, hatalmas magánrepülőgépek, mindez része a Trump márkának.

A nepotizmus és a családi érdekeltségek bevett részei az amerikai politikának. Az elnökök, akiknek saját gazdasági érdekeltségeik voltak, rendszeresen hoztak olyan döntéseket, amelyek közvetlenül kedveztek bizonyos cégeknek vagy családi vagyonoknak. Lyndon Johnson és a Bush család több tagja is hasonló gyakorlatot folytatott. Dick Cheney alelnök esete különösen szemléletes. Ő a Halliburton olajipari vállalat vezérigazgatója volt, mielőtt védelmi miniszter, majd alelnök lett. Sokan az iraki és afganisztáni háborúk közvetlen kedvezményezettjének tartják ezt a céget.

Korrupció és családi kapcsolatok

Az amerikai politika alapvetően korrupt rendszerként működött a köztársaság első 150 évében, azonban az elmúlt száz évben komoly erőfeszítések történtek ennek visszaszorítására, többnyire sikerrel, de ettől még a probléma gyökerei mélyebben vannak.

Az amerikai politikai rendszer – legalábbis európai szemmel nézve – legalizálta a korrupciót a kampányfinanszírozás intézményén keresztül. Egyértelműen látható és lekövethető, hogy melyik szenátor milyen cégek támogatásával került a hatalomba, és ennek megfelelően hoz döntéseket. A michigani szenátor természetesen a michigani autógyárak érdekében jár el, és ez teljesen természetesnek számít – emlékeztetett Yaro Patrice.

Bár a korrupció és az összeférhetetlenség mindig is jelen volt az amerikai politikában, azonban Trump elnöksége minőségileg új szintet hozott. A „barátság megvásárlásának gyakorlata” ugyanis túlmutat a korábbi gyakorlatokon. Azt is tudjuk, hogy a nagyköveti pozíciók évtizedek óta járnak a nagyobb kampányadományozóknak, de Trump még ennél is tovább ment: a közel-keleti rendezés kapcsán nyíltan bejelentette, hogy ha pozíciót szerezne például Gázában, akkor sógora, veje vagy fia fog ott építkezni – emlékeztetett a szakértő.

(Borítókép: Donald Trump 2023. augusztus 9-én. Fotó: Kyle Mazza / Anadolu Agency / Getty Images)