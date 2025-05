Kekszesdobozból kisorsolt törvényjavaslatokat tűznek napirendre Új-Zélandon

Új-Zéland parlamentjében kekszesdobozból kisorsolt törvényjavaslatokat is napirendre tűznek, támogatva a tervezetek egyenlőséget a háttéralkukkal szemben. A fémdobozt különböző sorszámozott javaslatokat tartalmaz, köztük párttámogatást nem élvező civil kezdeményezéseket, észszerűsítést célzó jogszabály-módosításokat, vagy valamely képviselő vesszőparipáját, amelyet saját pártja sem támogat.

Kekszesdobozból kisorsolt törvényjavaslatokat is naprendre tűznek az új-zélandi parlamentben, hogy minden képviselőnek legyen esélye a saját előterjesztésre, függetlenül kezdeményezése támogatottságától – közölte szombaton az MTI. A beszámoló szerint ilyen akkor történik, amikor a parlament tervezett napirendje nem telített.

A fémdoboz különböző sorszámozott javaslatokat tartalmaz, köztük párttámogatást nem élvező civil kezdeményezéseket, észszerűsítést célzó jogszabály-módosításokat, vagy valamely képviselő vesszőparipáját, amelyet saját pártja sem támogat. A sorsolás azt a korábbi gyakorlatot váltotta fel, hogy ha a képviselők saját törvényjavaslatot akartak napirendre vetetni egy szabaddá vált időpontra, akkor ehhez sorban kellett állniuk a jegyzői irodában, néha egész éjszaka.

A különös szokás azt az elvet támogatja, hogy a törvényjavaslatok egyenlők, szemben a rideg valósággal, hogy a javaslatok napirendre kerülését zömmel háttéralkuk határozzák meg.

A szóban forgó kekszesdobozt a parlament egyik alkalmazottja vásárolta egy wellingtoni áruházban, még az 1990-es évek elején. David Wilson képviselőházi jegyző szerint a törvényhozás kekszesdoboza az új-zélandi demokrácia „ikonikus részévé vált”. Elmondta, hogy a dobozba 1 és 90 közötti sorszámmal kerülnek be az egyébként esélytelennek tekintett javaslatok, és véletlenszerűen húzzák ki, hogy melyek szerepeljenek a törvényhozás napirendjén. A kormány előterjesztései nem kerülhetnek be a dobozba, azok mindenképpen napirendi pontok lesznek.

A dobozba minden képviselőnek, aki nem miniszter, egyszerre egy törvényjavaslata kerülhet be. A kihúzott javaslatok megvitatására kéthetente van egy ülésnap. A húzást iskolások vagy akár a parlamenti könyvtár születésnapos látogatói is elvégezhetik, de feltétel, hogy a sorshúzó nem lehet politikai párt tagja. A kekszesdobozból kihúzott törvényjavaslatok között szerepelt már a házastársi egyenlőségről vagy az eutanázia legalizálásáról szóló előterjesztés is, amelyeket végül elfogadott a parlament.