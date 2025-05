Nem várt szereplő lehet a királycsináló Lengyelországban

Igyekszik kihasználni a rivaldafényt Slawomir Mentzen, a szélsőjobboldali-libertariánus Konföderácia társelnöke, akire amiatt fókuszál most mindenki Lengyelországban, hogy az elnökválasztás első fordulójában harmadik helyezést elérő elnökjelölt végül melyik talpon maradt jelölt mögé áll be a második fordulóban. Mentzen nyolc pontból álló követelési listával is jelentkezett, valamint meghívta egy-egy élő beszélgetésre a PO-s Rafal Trzaskowskit és a PiS-es Karol Nawrockit, mielőtt döntene, melyiküket támogatja majd. Márpedig mindkét jelölt számára fontos, hogy ne a másik kapja meg Mentzen áldását.