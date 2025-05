A fedélzeten tartózkodók közül senki sem élte túl a San Diego környéki repülőgép-balesetet

A hatóságok megerősítették, hogy mind a hat, fedélzeten tartózkodó személy meghalt a San Diego környékén történt repülőgép-balesetben. A kisrepülő lakott területen zuhant le, az ott élők közül mindenki életben maradt. A szakemberek szerint a ködös időjárás is közrejátszhatott a szerencsétlenségben.

Korábban arról számoltunk be, hogy csütörtökön egy kisrepülőgép zuhant le San Diego környékén. A becsapódás következtében 15 lakás és járművek is kigyulladtak, valamint több háztömbnyi embert evakuálni kellett. A tragédiában életét vesztette többek között Dave Shapiro, a Sound Talent Group társalapítója, a Sum 41 zenei ügynöke is.

A gép a Kansas állambeli Wichitából indult, miután előzőleg New Jersey-ből, Teterboróból repült oda tankolni. A végcél a San Diegó-i Montgomery Gibbs Executive repülőtér volt. A katasztrófa előtt sűrű köd borította a környéket – a tűzoltóság szerint a látótávolság alig 15 méter volt.

A hatóságok pénteken jelentették be, hogy a gépen tartózkodó hat személy közül senki sem élte túl a balesetet. A szerencsétlenségben a ködös időjárás is közrejátszhatott. A hangfelvételek szerint a pilóta annak ellenére próbált leszállni, hogy a kifutópályán nem működtek a fények.