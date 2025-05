Ismét Janez Jansát választották meg a Szlovén Demokrata Párt élére

Tizedik alkalommal is pártelnökké választotta Janez Jansa volt miniszterelnököt a Szlovén Demokrata Párt. A politikus, aki már háromszor az ország kormányfői tisztségét is betöltötte, 1993 óta vezeti a jobboldali pártot és eddig összesen egyszer akadt kihívója, de ahogyan akkor is, most is hatalmas többséggel kerekedett felül. Megválasztása után felvázolta a 2026-os parlamenti választásokra szánt stratégia főbb elemeit.