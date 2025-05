Veszélyben van a szólásszabadság Európában?

A finn evangélikus egyháznak támogatnia kellene a Pride felvonulást, a szivárványos zászlók és a szexuális befogadás fesztiválját? Sokan érvelhetnek azzal, hogy egy ódivatú intézmény jól tenné, ha megmutatná a leendő gyülekezeti tagoknak, hogy lépést tart a korral. Paivi Rasanen nem tartozik közéjük. A meggyőződéses konzervatív, ötgyermekes anya, aki 1995 óta parlamenti képviselő, a közösségi médiában megkérdőjelezte, hogy a Pride-ot támogató egyház összeegyeztethető-e a Biblia bűnről és szégyenről szóló tanításaival. Ez 2019-ben történt. Kérdésfeltevésének merészsége hatévnyi rendőrségi nyomozást, vádemelést, tárgyalást és súlyos pénzbírsággal való fenyegetést eredményezett.

Rasanen a 2010-es évek elején Finnország belügyminisztereként felügyelte a rendőrséget. Hamarosan ő is ott ült a kihallgatószobákban, elmondása szerint összesen 13 órán keresztül. Végül egy 2022-es bírósági döntés megállapította, hogy nézetei, bár egyesek szerint sértőek voltak, a finn jog szerint nem jelentenek bűncselekményt. A megpróbáltatásainak azonban még nincs vége. A Legfelsőbb Bíróság hamarosan bejelenti, hogy teljesíti-e az ügyészek kívánságát az eljárás megismétléséről – írta meg a The Economist.

Európa liberálisnak tekinti magát – olyan törvényekkel és intézményekkel, amelyek biztosítják polgárai számára az alapvető jogokat, beleértve a szabad véleménynyilvánítás szabadságát. Az emberek többségére ez a legtöbbször igaz is. Rasanen esete azonban nem is olyan ritka. Spanyolországtól Németországig az olyan égető kérdésekben, mint a migráció, a Covid–19 vagy a Gázai övezet, a szabad véleménycsere átadta helyét a diskurzusok egy sokkal zártabb típusának. Az Európai Unió új törvényei, amelyek az online platformokat szabályozzák – amelyek többek között összeesküvés-elméleteket vallók természetes otthona – tovább fenyegetnek a viták korlátozásával.

Egymással versengő jogok

Mi történt? Papíron az európaiak Írországtól Görögországig hasonló szólásszabadsággal rendelkeznek, mint amit Amerikában az alkotmány első kiegészítése biztosít. Az emberi jogok európai egyezménye, amely az egész kontinensen érvényes, kimondja, hogy „mindenkinek joga van a véleménynyilvánítás szabadságához”. Azonban e szabadság gyakorlása „kötelezettségekkel és felelősséggel jár” – teszi hozzá az egyezmény. Az egymással versengő jogok, mint például a magánélethez, a diszkriminációtól mentes élethez vagy a jól működő társadalomban való élethez való jog valójában sokkal szigorúbban megszabja szólásszabadság határait, mint Amerikában.

Sok európai állam – talán nem meglepő módon – a törvényeket alkotó közszereplők védelmével kezdi. Egy francia nyugdíjast, aki a házára kifüggesztett transzparensén arra szólította fel Emmanuel Macront, hogy „húzzon el”, egy „állampolgári tudatossági tanfolyamra” küldtek egy vádalku részeként, hogy elkerülje a további büntetőeljárást. Szintén Franciaországban egy műsorszolgáltatót, akinél a 2022-es párizsi polgármestert élesen bírálta egy talkshow házigazdája, végül 150 ezer eurós bírsággal sújtottak.

A politikusok azzal az indokkal védik az ilyen törvényeket, hogy ha a választott tisztségviselők komoly visszaélésekkel szembesülnek, akkor csökken a közösségi életbe belépni szándékozók száma. Németország kínálja a legnyilvánvalóbb példát arra, hogy mit jelentenek a korlátozások a gyakorlatban. Már régóta bűncselekménynek számít, ha valaki olyan kritikus megjegyzéseket tesz a politikusokról, amelyeket nem lehet megalapozottan alátámasztani. A 2021-ben megszigorított törvényt egyes miniszterek önfeledten alkalmazták. Robert Habeck alkancellár a múlt hétig nem kevesebb mint 800 panaszt nyújtott be, például azért, mert „szakmai idiótának” nevezték. Egy jobboldali újságíró, aki egy belügyminisztert ábrázoló szatirikus mementót tett közzé, hét hónap felfüggesztett börtönbüntetést kapott.

Hol kezdődik egy bűncselekmény?

Nem csak a politikusok élveznek védelmet a zaklatástól. A „gyűlöletbeszéd” szabályai a kisebbségeket – legyenek azok melegek vagy muszlimok, migránsok vagy fogyatékkal élők – is megvédik mások véleményétől.

Amit az amerikaiak ízléstelennek minősítenek, azt az európai ügyészek néha bűncselekményként kezelik.

A legfontosabb, hogy a vallási csoportok megsértésének joga már nem mindenhol biztosított. Valaha Dánia együtt élt a Korán elégetésének politikai következményeivel (ami terrorfenyegetést váltott ki). Viszont 2023 óta bűncselekménynek tekinti a „vallási szöveggel való helytelen bánásmódot”. A liberális kritikusok számára ez nagyon is úgy látszik, mint egy nemkívánatos visszatérés az egykor megszüntetett istenkáromlási törvényekhez.

A gyakorlatban a legtöbb dolog, amire a túlbuzgó cenzorok fókuszálhatnak, manapság az interneten jelenik meg. A digitális szolgáltatásokról szóló törvény, a Digital Services Act (DSA) egy olyan új uniós szabályrendszer, amely iránymutatásokat vezetett be az internetes tartalmak szolgáltatói számára. A szabályok többnyire biztosítják, hogy az online elhangzottakat – mondjuk egy blogbejegyzésben vagy egy YouTube-videó alatti kommentben – ugyanúgy kezeljék, mint az offline elhangzottakat. A DSA azonban a legnagyobb platformokra, például a Facebookra vagy az X-re további kötelezettségeket is rónak, összhangban az európai szólásjogok és kötelezettségek megközelítésével. Az EU most azt szeretné, ha a technológiai óriások szolgáltatásaik kialakításakor figyelembe vennék „a társadalmi vitára gyakorolt tényleges vagy előrelátható negatív hatásokat” – például azt, hogy milyen tartalmak megjelenését tolerálják.

A kritikusok szerint ez egy homályos és potenciálisan ijesztő elképzelés. A „gyűlöletbeszéd” szabályozásán túlmenően a „dezinformáció” online fórumokról való kitiltására irányuló kérések azt a kérdést vetik fel, hogy ki dönti el, mi a valóság. A DSA esetében az átláthatatlan, bíróságon kívüli vitarendező testületek által felügyelt kvázi bírósági eljárásrendek megzavarják a helyzetet, gyakran azzal, hogy a platformokat arra ösztönzik, hogy több tartalmat távolítsanak el, mint amennyit egyébként tennének. A hibázásért súlyos árat kell fizetni: a bírságok elérhetik a globális forgalom 6 százalékát. Az amerikaiak aggódnak amiatt, hogy az európaiak szigorúbb megközelítése a szólásszabadsággal kapcsolatban beszivárog a saját közszférájukba, mivel a technológiai cégek világszerte egységes szabályokat alkalmaznak.

(Borítókép: Eko Siswono Toyudho / Anadolu Agency / Getty Images)