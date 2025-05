Összekaptak egy videojátékon, kivégezte a mostohafiát egy 43 éves férfi Floridában

A szerda esti, tragikus események Adriane Daza 9 éves fiának Fortnite-játékával kezdődtek. Az anya korábban már megtiltotta gyermekének a játékot, és elvette tőle a telefonját, a kisfiú dühös lett emiatt, és bement anyja hálószobájába, ahol elvett egy Smith & Wesson 9 milliméteres pisztolyt az éjjeliszekrényről.

Daza és férje, Garcia küzdöttek a gyerekkel, el akarták venni tőle a fegyvert, és végül sikerült is. Ezután Martinez, a fiú 26 éves bátyja lépett be a szobába, aki veszekedni kezdett Garciával. A rendőrség szerint Garcia többször rálőtt Martinezre, többek között a mellkasába és a hasába. Amikor a fiú próbálta elhagyni a szobát, még a hátába is belelőtt. Martinezt ezután kórházba vitték, de ott belehalt a sérüléseibe.

Garcia jelenleg a Polk megyei fogházban várja a bírósági tárgyalást. Két vád terheli: emberölés bűntette fegyverrel és a fegyver gondatlan tárolása. Május 22-én tartóztatták le, szabadlábra helyezést nem engedélyeztek.

4 és fél millió gyerek és az elzáratlan fegyverek

A Newsweek által áttekintett börtöniratokból kiderül, hogy Garcia bírósági meghallgatásának időpontja sem ismert még. Steve Parker, Davenport rendőrfőnöke a szerdai sajtótájékoztatn úgy fogalmazott: „Őszintén hiszem, hogy ha az a gyerek nem tudta volna, hol van a fegyver, semmi ilyesmi nem történt volna ma, semmi”.

Az amerikai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ adatai szerint 2022-ben körülbelül 25 ezer embert öltek meg az Egyesült Államokban, amely eseteknek a 10-16 százaléka családtagok között történt. 2021-ben a központ becslése szerint körülbelül 30 millió amerikai gyerek élt olyan otthonban, ahol fegyvert tartanak. Közülük 4,6 millió olyan háztartásban, ahol a fegyvereket töltve és elzáratlanul tárolják.

A Fortnite népszerűsége

A Fortnite az egyik legnépszerűbb videójáték a világon, naponta milliók játszanak vele. A gyors tempójú, battle royale típusú (egy többszemélyes online videójáték-műfaj, amelyben a játékosoknak egymás ellen kell küzdeniük, a cél az, hogy az utolsóként maradjanak, és nyerjenek) mérkőzések miatt különösen kedvelt a fiatalok körében.

A nyomozás továbbra is folyik, Garcia pedig várja a bírósági eljárást. Az eset újra felhívta a figyelmet a fegyveres háztartások biztonságára és arra, hogy a gyerekek milyen könnyen hozzáférhetnek a fegyverekhez.

A szakértők szerint az ilyen tragédiák megelőzhetők lennének megfelelő fegyvertárolással és a családon belüli konfliktusok békés kezelésével.